Kan klimaskrikingen faktisk gi mer klimafornektelse?

– Det er ikke rart at folk er drittlei denne diskusjonen. Det er ikke rart at slike som meg knapt nok vet hvor en skal begynne med å forklare hvorfor folk er «hysteriske» eller «skrikende», skriver Torvald Therkildsen i Nettavisen.

Therkildsen er politisk filosof og doktorgradsstipendiat i internasjonal politikk, og han er ergerlig på Kjell-Magne Rystad for innlegget «Ro ned litt nå. Klimaskrikingen kan faktisk gi mer klimafornektelse». Rystad sier at det er overdriving å sammenlikne klimakatastrofen med «Ragnarok» eller «Armageddon».

– For det virker som om det finnes svært mange Rystad-er der ute, som enten bevisst eller ubevisst unngår å ta inn over seg hva som faktisk er konsekvensene av klimaendringer, skriver Therkildsen, og legger til:

– Klimaendringer har bokstavelig talt endret jordens globale økosystem, og det kan ta hundrevis av år før vi greier å leve med konsekvensene på en bærekraftig måte.

Klimaendringer ødelegger verden, skriver han, og sier at det er derfor det burde omtales som og beskrives som en global katastrofe.

– Dette er grunnen til at vi er forbanna og hysteriske. Dette er grunnen til at vi trenger et grønt skifte og en miljøvennlig revolusjon. Så ja, Rystad – det er all grunn til å omtale dette som en endetid. Kanskje ikke for rike, privilegerte nordmenn, men for alle andre.

