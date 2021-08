annonse

Borussia Dortmund-trener Marco Rose ser ingen grunn til å utelukke at Erling Braut Haaland spiller i den tyske storklubben også etter inneværende sesong.

Den ettertraktede norske landslagsspissen har kontrakt med Dortmund til sommeren 2024, men skal ha en utkjøpsklausul i kontrakten som kan utløses neste sommer.

Europas aller største fotballklubber er kontinuerlig satt i forbindelse med en Haaland-overgang.

Dortmund-trener Marco Rose vil imidlertid ikke være med på at måltyven uansett forsvinner etter at inneværende sesong er avsluttet.

– Han har fortsatt en langtidskontrakt med oss. Bare fordi det hele tiden snakkes om at han forsvinner i juli neste år, behøver ikke det nødvendigvis å bli tilfellet, sier han i et intervju med Sport Bild onsdag.

– Erling må til syvende og sist bestemme selv hvor han ser sin egen framtid. Uansett hva som skjer er vi glade for at han spiller for oss akkurat nå, og kanskje i mer enn én sesong til dersom vi skriver ekstraordinær fotballhistorie her, legger Rose til.

Gamle kjente

Tyskeren, som overtok treneransvaret i Dortmund foran inneværende sesong, kjenner Haaland godt. Rose var trener i Salzburg da nordmannen ble hentet til den østerrikske klubben i 2019.

Onsdag gikk Haaland målløs av banen da Dortmund røk 1-3 for Bayern München i den tyske supercupen. I forbindelse med kampen ble nordmannens framtid naturlig nok et tema.

– Han blir her i hvert fall ut denne sesongen. Hva som skjer etter det, er det ingen som vet, sa sportsdirektør Michael Zorc til TV-kanalen Sat1.

Haaland står med 62 mål på like mange kamper for Dortmund. Han hylles av den tidligere tyske storspilleren Michael Rummenigge.

– Haaland er et eksepsjonelt fenomen. Spillere som dette kommer bare hvert 30. eller 40. år, sier han til TV-kanalen Sport1.

