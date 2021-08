annonse

Frp gir de tre partier ansvaret for tapt ungdoms­tid. De skremmer unge inn i mental ubalanse, mener partiet.

– Ved å skremme ungdom til mental ubalanse ødelegges noe av ungdomstiden og litt av tilliten og samholdet i samfunnet. Det er ekstremt synd for dem som blir berørt og tror på den verste versjonen som fortelles. De synes jeg synd på, fordi de får ødelagt hvert fall en periode i livene sine, sier Ketil Solvik-Olsen til Aftenbladet, og legger til:

– Helt åpenbart gir MDG, SV og Rødt inntrykk av at nå har vi bare få år igjen til det passerte punktet og at det går ille hvis vi ikke umiddelbart slutter med alt.

Solvik-Olsen vedgår at også Frp spissformulerer.

– Problemet her er at unge bekymrer seg for framtiden. Det er ikke Frp-argumenter som fjerner nattesøvnen for unge, det er jo Rødt, SV og MDG sine argumenter som gjør at unge tror det er for seint, sier han, og tilføyer:

– Vår linje er hele tiden at vi skal ta det på alvor, men vi må advare mot å bruke enhver flom, orkan og lignende som et bevis på at det er menneskeskapte endringer. Selv FNs klimapanel sier ikke at alle flommer er menneskeskapte.

Ketil Solvik-Olsen understreker at når ungdom ringer Kirkens SOS, er det fordi de har hørt for mye på Rødt, SV og MDG, og at de ikke har plukket opp den nødvendige balansen.

Ulrikke Torgersen fra MDG vil ha mer snakk om klimakrisen, og avviser at MDG skaper klimaangst blant unge.

– Nei, det er politikerne som ikke har handlet, som har ansvaret. MDG er budbringer for håp og klimatiltak. Vi deler bekymringene med barn og unge. Ja, dette er skummelt, men det går an å få til en endring om vi bare får nok stemmer, sier hun.

