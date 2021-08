annonse

Etter tidligere president Ashraf Ghanis flukt fra Afghanistan, erklærer eks-visepresident Amrullah Saleh seg som landets rettmessige president.

I et tweet publisert søndag sverget Salah at han ikke under noen omstendigheter vil «bøye seg for Taliban-terrorister,» og at han aldri vil svikte sin tidligere mentor og legendariske anti-Sovjet- og anti-Taliban-kriger Ahmad Shah Masoud.

– Jeg vil aldri forråde sjelen og arven til helten min Ahmad Shah Masoud, kommandøren, legenden og guiden. Jeg vil ikke skuffe millioner som lyttet til meg. Jeg vil aldri være under ett tak med Taliban. ALDRI, skrev han på engelsk på Twitter søndag, før han gikk under jorden.

I will never, ever & under no circumstances bow to d Talib terrorists. I will never betray d soul & legacy of my hero Ahmad Shah Masoud, the commander, the legend & the guide. I won’t dis-appoint millions who listened to me. I will never be under one ceiling with Taliban. NEVER. — Amrullah Saleh (@AmrullahSaleh2) August 15, 2021

Masoud og Nordalliansen

Ahmed Shah Masoud var en etnisk tadsjikisk legendarisk anti-Sovjet opprørsleder og mujahedin, som blant annet har blitt omtalt som en «nasjonal helt» av Afghanistans tidligere president Hamid Karzai.

Da Taliban kom til makten i 1996, opprettet han anti-Taliban-opprørsgruppen Nordalliansen, som han ledet helt frem til sin død. Masoud ble drept av al-Qaida terrorister kun to dager før terrorangrepene mot Tvillingtårnene i New York 11. september i 2001. Attentatet mot Masoud ble sagt å være en gest fra Osama bin Laden for å blidgjøre Taliban.

Nordalliansen var i åpen krig med Taliban helt siden de fundamentalistiske islamistene tok over regjeringsapparatet i Afghanistan i 1996. Opprørsgruppen var også en viktig alliert på bakken da amerikanerne fjernet Taliban fra makten mot slutten av 2001.

Panjshir

Mandag dukket Saleh opp igjen i en video som sirkulerer på sosiale medier, hvor det ble klart at han hadde flyktet til Panjshir-dalen – det tidligere hovedsetet til Nordalliansen. Kjent for sitt naturlige forsvarsverk, er Panjshir den eneste provinsen som Taliban ennå ikke har erobret. Saleh har sverget å fortsette sin kamp mot sine erkefiender derfra.

Sønnen til Ahmad Shah Masoud, Ahmad Massoud, samt Afghanistans eks-forsvarsminister, Bismillah Mohammadi, kan også sees i videoen. Begge skal ha lovet å stå sammen med Saleh i kampen mot Taliban fremover.

Amrullah Saleh, Vice President of Afghanistan and Ahmad Massoud, son of Ahmad Shah Massoud spotted in Panjshir.They are bringing all Anti-Taliban commanders together in Panjshir. This province is still free from Taliban. pic.twitter.com/bgb8hUdfwi — Sudhir Chaudhary (@sudhirchaudhary) August 16, 2021

Onsdag la Masoud la ut en video på Facebook hvor han bekreftet at han er i Panjshir-dalen og ikke har tenkt å forlate Afghanistan:

– Dere kan se at jeg er i Panjshir og med folket vårt. Hvis Gud vil, vil jeg forbli her med vårt folk, sier Massoud i videoen.

Restene til Afghanistans hær, samt en gruppe som kaller seg «Den nye nordalliansen,» forskanset seg i Panjshir for å støtte Saleh og Masoud.

Watch | New Northern Alliance forces hold a parade against #Taliban in #Panjshir Ahmad Massoud’s supporters are demonstrating their determination to fight the extremist group #Afghanishtan #Kabul pic.twitter.com/WWqDJmc76d — INDIA NARRATIVE (@india_narrative) August 18, 2021

«Rettmessig president»

På tirsdag kom Saleh med en ny tweet hvor han erklærte seg selv som Afghanistans «rettmessige midlertidige president», med henvisning til den afghanske grunnloven:

– I tilfelle presidenten rømmer, trekker seg eller dør, blir første visepresident midlertidig president. Jeg er for tiden i landet mitt og er den legitime midlertidige presidenten. Jeg tar kontakt med alle ledere for å sikre deres støtte og konsensus, skrev han.

Clarity: As per d constitution of Afg, in absence, escape, resignation or death of the President the FVP becomes the caretaker President. I am currently inside my country & am the legitimate care taker President. Am reaching out to all leaders to secure their support & consensus. — Amrullah Saleh (@AmrullahSaleh2) August 17, 2021

Da Lurås møtte Saleh

Resett-redaktør Helge Lurås møtte Saleh ved to anledninger i Afghanistan i 2014 og 2015 mens han jobbet med et UD-finansiert rådgivingsprosjekt. Saleh hadde gått av som sjef for den afghanske sikkerhetstjenesten noen år tidligere, men han var fortsatt en ganske mektig politisk aktør med gode forbindelser.

– Han holdt til i et godt bevoktet og ganske fasjonabelt hus i nordlige deler av Kabul. Allerede da var han høyt på dødslisten til Taliban, sier Lurås i en kommentar.

Lurås forklarer videre at han oppfattet Saleh som nokså arrogant:

– Andre maktmennesker i Afghanistan som jeg har møtt har vært mer ydmyke enn Saleh. Han virket tøff og kompromissløs selv da han var uten formelle posisjoner. Han var definitivt en av de 5-10 mest betydelige politikerne blant tadsjikerne i landet.

Resett-redaktøren forteller videre at Saleh var veldig opptatt av å peke på Pakistans etterretningstjeneste ISI som den reelle organisatoren og kraften bak Talibans opprør i Afghanistan.

– Han var også på grensen til konspiratorisk omkring USAs reelle motiver for invasjonen i Afghanistan, sier Lurås, som omtaler Saleh som «mistenksom av natur».

Lurås utdyper deretter hva som kan være Salehs styrker og svakheter som leder:

– Han er tøff og virker ikke redd for å dø. Han er også en nasjonalist som virkelig tror på Afghanistan og mener fienden er Pakistan. Det resonnerer i hans egen etniske gruppe, sier han og legger til:

– Svakheten er at han nok mangler litt dømmekraft om strategiske og geopolitiske forhold. Jeg tror også han undervurderer hvor sterkt den talibanske formen for islam faktisk står og hvor forhatt folk som hans selv som samarbeidet med USA faktisk var, og er. Kort sagt kan Saleh ha en tendens til å overvurdere seg selv.

Avslutningsvis sier Lurås at han er usikker på om Saleh klarer å stable sammen en ordentlig opprørsstyrke som kan klare å stå imot Taliban, men utelukker ingenting for øyeblikket:

– De har et dårligere utgangspunkt en Nordalliansen hadde mellom 1996 og 2001. Nå kontrollerer Taliban mer territorium enn de gjorde den gang. Det virker som Panjshir er det eneste stedet Taliban ikke enkelt kommer til å ta, pluss muligens deler av Bamyan og andre steder hvor hazarene er i majoritet, sier Lurås og avslutter:

– I tillegg kommer Taliban til å ha kontroll med mye mer militært utstyr enn de hadde sist, kanskje også fly og helikopter. Det blir tøft for Saleh og hans allierte å simpelthen holde stand uten å bli radert ut. De første ukene og månedene blir kritiske, men han får håpe at vinteren kommer tidlig.

