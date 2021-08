annonse

annonse

Heftig debattering på NRKs facebook-side gjorde at statskanalen måtte gripe inn.

Bildet av et fullpakket fly som evakuerte fra Kabul har skapt mye diskusjon på sosiale medier. NRK la ut bildet på sin egen facebook-side der de skrev følgende:

«Mange afghanere forsøker å flykte fra Taliban, som nå har tatt kontroll over landet».

annonse

Facebook-innlegget har fåt nesten 4000 reaksjoner, og over 1000 kommentarer.

De fleste har stusset på at de som flykter ser ut til å være menn i sin beste alder.

– Jeg ser kun unge menn på dette bildet. Hvorfor rømmer de og overlater sine kvinner og barn til Taliban?, spør en person.

annonse

– Tragisk at ikke flyet er fylt med kvinner og barn når en vet hvordan de blir behandlet av Taliban, skriver en annen.

NRK-Mari grep inn

Noen mener også at kommentarene er ufine. En person ønsker også at kommentarfelt under saker skal bli borte.

– Tiden har vel kommet for å gi opp dette kommentarfelt-eksperimentet, skriver en mann.

Til slutt har også NRK grepet inn og skrevet et langt innlegg der de irettesetter egne lesere.

– Hei alle sammen! Jeg vil gjerne minne dere om at dere kommenterer på et bilde av ekte, levende mennesker i en desperat situasjon. Flere biter seg merke i at det er mange menn på bildet fra dette flyet. Det er umulig å vite hva slags rolle disse mennene har hatt i Afghanistan de siste årene, og hvorvidt de nå står i livsfare om de havner i hendene til Taliban, skriver en NRK-ansatt som har signert med navnet Mari.

annonse

Kvinner og barn

Noen hyller Mari, mens andre er mer kritisk.

– Så vi har lov til å mene….Når ble NRK en lovgivende makt?, spør en person.

Ifølge det amerikanske fagtidsskriftet Defence One ble hele 640 afghanere evakuert om bord på et C-17 transportfly ut av Kabul søndag kveld.

NRK skrev i sin nyhetssak at «bilder tatt inne i det store flyet viser at gulvet er dekket av menn, kvinner og barn som flykter fra Taliban». Det folk reagerte på var NRKs påstand at det var flere kvinner og barn ombord i flyet.

På bildet kan man se at det er noen barn og kvinner ombord, men at majoriteten av de som tok seg inn i flyet var menn.

AKTUELT: Kjøp boken Islam. Sannheten om Muhammed og hans religion

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474