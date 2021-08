annonse

annonse

– Unge, ambisiøse, og selvsikre, men akk så historieløse vestlige politikere

Johannes Nytrøen (62) har nesten førti år i Forsvaret bak seg. Han har flere kontingenter i utlandet, deriblant i Aghanistan hvor han var med å trene de afghanske sikkerhetsstyrkene. Han gikk av med pensjon i 2016 og har startet sin egen konsulentvirksomhet innen sikkerhet.

Tirsdag la han ut et innlegg på Facebook som startet med spørsmålet: «Var det verd det?».

annonse

Nytrøen fortsetter med å gi honnør til sine kollegaer i uniform. «Al Qaida ble eliminert militært. Kort og godt. Så jobben ble gjort,» skriver han. Man bekjempet det som da var «et klekkeri for terrorister».

Men det var ikke nok for politikerne.

«Men så kom de vestlige politikerne på at Vesten kunne lage et demokrati ut av Afghanistan… når vi først var der liksom. DER skjedde misæren. Unge, ambisiøse, og selvsikre, men akk så historieløse vestlige politikere, burde tatt seg tid til å studere Afghanistans historie. De burde tatt litt mindre Møllers tran og spurt seg om det vi i Europa kaller Demokrati, ville fungere som styresett i et afghansk samfunnssystem som helt siden tidens morgen, til Vesten kom i 2001, var og er bygget opp rundt familie-klan-etnisitet. Hvor sikkerheten ikke ivaretas av «Staten», men gjennom et intrikat lokalt nettverk. Ikke svært ulikt det som var her i landet for 11-1200 år siden,» skriver den pensjonerte offiseren og fortsetter:

annonse

– Vestlig demokrati hadde, og har, 0 – null – sjanse for å få fotfeste i dette samfunnet. Det skulle vestlige politikere vite. Derfor var Vestens demokratiseringsprosjekt dømt til å mislykkes helt fra starten.

Artikkelen fortsetter.

Nytrøen mener det er stor forskjell på norske militære og de sivilie rådgiverne de jobbet side ved side med.

«Da jeg tjenestegjorde i Afghanistan for 11 år siden hadde jeg og mange av mine kollegaer ingen illusjoner om at dette prosjektet ville lykkes. De norske og øvrige militære styrkene løste oppdraget slik politikerne hadde gitt oppdrag om. Og de løste oppdraget godt og effektivt.»

Deretter kommer kritikken:

annonse

«Samtidig så vi at den vestlige sivile innsatsen som skulle bygge opp de sivile samfunnsfunksjonene var naive og hjelpeløse. Jo lengre nord og vest i Europa de sivile «rådgiverne» kom fra, jo mere naive og hjelpeløse fremstod de. (…) Vi som arbeidet og bodde sammen med våre Afghanske kollegaer ble vitne til hvordan vestens unge og ivrige sivile «hjelpere» ble latterliggjort i smug av afghanerne. Men de hadde penger. Masse penger. Og DET er noe afghanerne har skjønt og derfor snakkes vesten etter munnen. Så lenge pengesekken er åpen,» skriver Nytrøen.

– Veldig bra

Innlegget hans på Facebook har fått nesten tusen reaksjoner og hundre kommentarer så langt. Nesten samtlige sier seg enig i det den pensjonerte offiseren har skrevet.

– Her har du satt ord på det mange tenker og har tenkt opp gjennom årene, Johannes, skriver en.

– Veldig bra skrevet og nok endel ubehagelige sannheter som de berørte vil enten fortie eller benekte for du var jo bare en militær, skriver en annen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474