Opptil 20.000 afghanere på flukt fra Taliban skal få opphold i Storbritannia.

Det er regjeringen i London som kommer med denne opplysningen.

For inneværende år er planen at opptil 5.000 afghanere kan få komme til landetm men på lenger sikt åpner regjeringen i London for opptil 20.000 afghanere, melder nyhetsbyrået Reuters.

Kvinner, jenter, religiøse og andre minoriteter skal prioriteres.

– Jeg ønsker å forsikre om at vi gjør alt som er mulig for å støtte de mest sårbare som flykter fra Afghanistan, slik at de kan starte opp et nytt liv i trygghet i Storbritannia, sier innenriksminister Priti Patel.

Patel oppfordrer andre land til å gjøre det samme.

Statsminister Boris Johnson sier at Storbritannia skylder en stor takk til alle som har arbeidet for å gjøre Afghanistan til et bedre sted de siste 20 årene, og skal onsdag orientere Underhuset i Parlamentet om krisen i Afghanistan, melder det britiske nyhetsbyrået PA.

– Mange av dem, spesielt kvinner, trenger nå umiddelbar hjelp fra oss. Jeg er stolt over at Storbritannia har vært i stand til å tilrettelegge denne planen for å hjelpe dem og deres familier til å bo trygt i Storbritannia, sier han.

