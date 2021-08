annonse

Effekten av koronavaksiner avtar raskere enn tidligere antatt.

Dette viser en foreløpig israelsk studie.

Israelere som ble vaksinert i januar og februar, har en 53 prosent høyere sannsynlighet for å teste positivt enn de som fikk vaksinen i mars og april, ifølge studien, som er omtalt i VG onsdag.

– Tidligere trodde man at vaksinen ville ha en langvarig effekt. Nå viser det seg at effekten er kortvarig, sier den israelske infeksjonsmedisineren Eyal Leshem til avisen.

Imidlertid så har 1 million israelere de siste to ukene fått en tredje dose med vaksine, og israelske forskere mener å se en god effekt av dette.

Israel har hatt en spesialavtale med Pfizer om vaksiner, noe som har gjort sitt til at de fleste israelerne har vært fullvaksinert et halvt år.

Assisterende direktør Geir Bukholm i FHI, mener studien er interessant.

– Rapporten er interessant og har foreløpige data som viser at de som ble vaksinert med dose to tidlig i Israel kan se ut til å ha høyere risiko for å bli smittet enn de som ble registrert senere, sier han.

Studien gir imidlertid ikke svar på om det er immuniteten som er synkende eller om det er nye virusvarianter som er årsaken til den lavere effekten av vaksinen.

– Rapporten har ikke kontroll på hvilke virusvarianter pasientene er infisert med, den skjelner ikke mellom mild og alvorlig sykdom og om pasientene som ble sykehusinnlagt og man vet lite om hvilke risikogrupper pasientene tilhører, sier Bukholm.

FHI overvåker immuniteten ved å se på om antistoffer og cellulær immunitet, og kan foreløpig ikke se at immuniteten målt på denne måten blir svekket hos de fleste som er vaksinert.

– De dataene vi har som måler antistoffnivå og cellulærimmunitet tyder ikke på at den immunologisk responsen har gått ned.

Bukholm er foreløpig skeptisk til en tredje dose slik situasjonen er nå.

–Fordi man sitter med en stor mengde vaksiner, og man finner ikke flere som vil ta imot vaksinen. Men vi har ikke empiriske data for at en generell vaksinering med tredje dose faktisk virker. Noe helt annet er å vaksinere de som ikke har fått en god immunrespons etter to doser, enten dette skyldes immunsvekkende sykdommer, behandling med immunsvekkende medisiner eller alder, sier han og legger til at FHI vil vurdere om det er nødvendig med dose tre etter å ha sett effekten av den i andre land først.

