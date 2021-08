annonse

En journalist ble angrepet og måtte rømme.

En person er drept og seks andre er såret etter at Taliban brukte vold for å slå ned på en demonstrasjon i det østlige Afghanistan. Det melder Fox News.

Videoklipp kanalen sitter på viser en folkemengde i Jalalabad idet de ruller ut et afghansk flagg, mens det ropes og hoies. Deretter høres skuddløsning.

Et annet videoklipp viser folk som flykter og løper fra stedet, til lyden av flere skudd.

– Det oppstod panikk da Taliban skjøt åpent mot folk som løp vekk. Noen gjemte seg i gatene, og andre gikk inn i butikker, sier Babrak Amerzada, en lokal journalist som var vitne til hendelsen, til Fox News.

Ble angrepet

Amerzada kan fortelle at Taliban-militsen dessuten gikk til angrep på ham og slo ham.

– Jeg rømte fra stedet og gjemte meg i den nasjonale radio- og TV-stasjonsbygningen, sier han.

En lokal tjenesteperson opplyser overfor nyhetsbyrået AP at en person er drept og seks personer er skadet etter tumultene.

Demonstrantene hadde samlet seg i Jalalabad for å heise et flagg i forkant av Afghanistans uavhengighetsdag, som feries til minne om frigjøringen fra det britiske imperiet i 1919.

I samme vending tok demonstrantene ned et Taliban-flagg, som den militante ekstremistgruppen har heist i områdene de har overtatt.

Flere videoklipp av hendelsene er lagt ut på Twitter.

