Etter valget er det over og ut for Erna, som ledet landet og derfor er hovedansvarlig for de senere års mishandling av kongeriket. Krevende opprydding og tilbakeføringer venter den nye regjeringen.

Misfosteret Viken, som strekker seg fra svenskegrensen til Sognefjorden, skal igjen bli fylkene Buskerud, Akershus og Østfold. Finnmark og Troms skal på nytt bli egne fylker. Og alt det andre som må endres av smått og stort. Hva med NSB?

Jonas, som har lært seg å være tydeligere, holder nå rorkulten stødig, og er klar for jobben. Ap øker da også tilslutningen smått om senn.

Trygve, den tredje store, melder nylig at han bøyer av for partipresset og tar opp kampen om statsministertaburetten.

Undertegnede har hatt stor sympati for SP i de senere år, partiet som vil ta vare på hele landet, folk, dyr og natur. Og som har tatt skarpt til motmæle mot all galskapen. Trygve med sin frodige sjarm og støyende latter har vunnet tillit, og partiet kraftig oppslutning. SP kjører freidig sine kjepphester, og går heller ikke av veien for å sadle nye. Av og til går det for vidt. Personlig fikk jeg nok da partiet plutselig foreslår nytt OL lagt til Norge, og NRKs nye base gjemt bort i Groruddalen. Det siste selvfølgelig funnet på av partiets løse kanon som bor i dalen, proselytten Jan Bøler. For SPs oppslutning i hovedstanden kan han i beste fall betegnes som et tveegget sverd.

Men en partileder som rir i så vill galopp fremstår jo ikke som en selvfølgelig statsminister.

Ap har en bredtfavnende og diskusjonssterk nestleder i Hadia Tajik, som vil slippe skikkelig til i denne valgkampen, og ikke være usynliggjort som i den forrige, da Trond Giskes ånd ennå svevde over vannene. Hun er klar som felles parlamentarisk leder eller statsråd i et tungt departement. Aps andre nestleder, hva han nå enn heter, trenger solid promotering for å kunne bidra til noe som helst.

SV med skarpskodde Audun i spissen vil også gjøre et godt valg. Jonas vil ha SV med i regjeringen, mens Tryggve, som presses av de konservative, «høyrelike», særlig trøndere, tør i alle fall ikke å si det høyt.

SPs store pre og fremste valgkampsak er oppløsningen av Viken. Jonas har tidligere proklamert det samme, men foreløpig litt for vagt. At alt av AP i Viken fylke går inn for saken er ikke nok, partiets leder må komme langt tydeligere på banen, om ikke statsministerambisjonene skal glippe. SV går jo også inn for dette, og medløper i synden, FrP, har angret, men sier det ikke særlig høyt.

Både Jonas og Trygve viser politisk troverdighet i måten de mottar den siste klimarapporten på. Ikke som MDG og Rødt som leser den som fanden leser Bibelen, og går opp i fistel for å kapre velgere, men de sier det vi alle egentlig vet og visste fra før, at hovedgrunnen til klimaendringene er naturskapte, men at temperaturen akselerer på grunn av menneskeskapt aktivitet. Det er derfor all grunn til å fortsette bremsingen og redusere utslipp av CO2, på en samfunnsmessig klok og balansert måte. Men det er viktig å fortelle hele sannheten.

De tre partiene har alle dyktige politikere som har fått vist seg tydelig frem, og dermed meldt seg på i statsrådkabalen. Her skal nevnes bare en, Ingvild Kjerkol, Aps helsepolitiske talsperson. Dette er kvinnen som tok rotta på Trond Giske i Trøndelag, og som raskt fikk økt ansvar, og som i diskusjoner imponerer stort og feier motstanderne av banen. Et stjerneskudd fra Trøndelag.

Så Jonas gjør deg klar, finpuss strategien og tydeliggjør den nye regjeringens viktigste og mest banebrytende sak: oppløsningen av misfostret Viken, og reetableringen av de tre fylkene.

