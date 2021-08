annonse

Eivind Trædal kalte Siv Jensen for «rasshøl» på Twitter. Han fikk mange likes, men også kritikk.

En partikollega skrev følgende «vi er mange i MDG som ikke kommer med slike tilbakemeldinger. Trædal representerer kun seg selv».

Årsaken til at Trædal tiltalte Siv Jensen som et rasshøl var at hun i et intervju i DN sa følgende:

– Jeg har irritert meg grønn over 22. juli-debatten gjennom sommeren og alle forsøkene på å brunbeise Frp.

Trædal slettet rasshøl-kommentaren, og la ut en ny Twitter-post.

– Jeg skal jobbe med å finne et bedre ord for toppolitikere som misbruker en betent og viktig debatt om AUFs opplevelser etter 22. juli til å plassere seg selv i offerrollen og anklage dem for å ville drive sensur.

Dernest kom enda en Twitter-melding:

– Allright. Kjære Siv Jensen: Jeg beklager min lite gjennomtenkte uttalelse.

Trædal innrømmer overfor Nettavisen at det var en emosjonell og lite gjennomtenkt kommentar, og at ordbruken var unødvendig krass.

– Utgangspunktet var at jeg er dypt provosert over at noen kan komme med så ufine anklager mot AUF etter den tunge og betente debatten vi har hatt om 22. juli i sommer. Å anklage AUF for å forsøke å sensurere andre, er nedrig i mine øyne. Men dette burde jeg ha formulert på en langt bedre måte, så det beklager jeg til Siv Jensen at jeg ikke gjorde.

