Stortinget og regjeringen nyter godt av høy tillit i befolkningen.

Det årlige Tillitsbarometeret gir en oversikt over hva nordmenn synes om ulike samfunnsinstitusjoner. Svarene fordeler seg på en skala fra 1 til 10, der 1 er null tillit og 10 er full tillit.

Nær åtte av ti av de spurte (78 prosent) gir Stortinget en score på mellom 6 og 10. Det har vært en liten fremgang fra i fjor, samt en klar fremgang fra tidligere år.

Tilliten til regjeringen er merkbart lavere. 68 prosent svarer at de har tillit. Også dette er bedre enn ved tidligere undersøkelser.

– Det ser altså ut til at regjeringen fremdeles høster en viss gevinst som «kriseløser», som den man fikk etter nedstengningen av samfunnet i forbindelse med coronakrisen, heter det i barometerets oppsummering.

De politiske partiene sliter imidlertid mer med å få folks tillit. Rundt halvparten av de spurte (52 prosent) har tillit. Det er noe ned fra toppnoteringen i fjor på 54 prosent, men likevel høyere enn i undersøkelser fra tidligere år.

Medier og frivillighet scorer høyt

Nordmenn har aller høyest tillit til ideelle organisasjoner, som for eksempel Røde Kors, Kreftforeningen og andre. 86 prosent av de spurte oppgir at de har tillit til organisasjonene.

Tradisjonelle medier, som norske aviser, radio og TV nyter også høy tillit. 60 prosent at de har tillit til disse.

Generelt er tendensen høyere tillit blant personer som ofte stemmer i valg, som er med i en eller flere organisasjoner, bor i en større kommune, er ansatt i offentlig sektor og har høy utdanning, enn for den øvrige befolkningen.

– Det er for øvrig et gjennomgående trekk at velgere som stemmer Frp, fortsatt gir lavere tillitsscore enn øvrige partier for de fleste av institusjonene eller aktørene, heter det i oppsummeringen.

