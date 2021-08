annonse

Distriktskommuner har stilt sine naturressurser til disposisjon slik at vassdrag kan bygges ut og vannkraftverk etableres. Det siste hundreåret har vannkraften trofast dekket landets el-behov, med relativt lite vedlikehold og med lav kostnad for oss alle.

Men dette har snudd seg kraftig i disse tider.

Når er Norge blitt vannlandet med de høye strømpriser.

En vanlig strømkunde i Sør-Norge trolig måtte ut med rundt 1,50 kroner kilowattimen på strømregningen nå i august. Det inkluderer innkjøpsprisen av strøm, strømselskapenes påslag, statlige avgifter og nettleie.

Det betyr at en husholdning som bruker 25.000 kWh i året må ut med vel 3.000 pr. måned

Nettleien varierer stort, fra 35 øre kWh i Tromsø til 93 øre kWh Midt-Norge. Hvorfor krever ikke styresmaktene lik nettleie over hele landet? Hvorfor bygges det ikke overføringslinjer som tåler belastningen i de ulike landsdeler?

Ikke nok med det: Kraftprodusentene ønsker å eksportere enda mer norsk kraft ut av Norge. Vi eksporterte strøm for nesten 3 milliarder kroner i 2020. Vi importerte samtidig strøm for 637 millioner kroner.

Det blir norske familier og norsk industri som vil sitte igjen med regningen med en dyrere strøm. Industrien vil beholde kraften hjemme i Norge, at de vil få verre rammebetingelser når dette skjer skjønnere alle følgene av.

Skal det være slik at det bare er bare staten og energibransjen som kommer godt ut av dette? Var det ikke slik at konsesjonen som ble gitt energiselskapene skal først og fremst være samfunnsnyttig i Norge, og at derfor ble de gitt tilliten å forvalte store nasjonale resurser?

Det frie kraftmarkedet fungerer ikke når strømprisen går til himmels og samfunnsinteressene blir skadeildene. Det skal ikke være lov å eksportere kraft når det er for lav fyllingsgrad i vannmagasinene. At elverkene sparer på vannet til de får best betalt, det skjønner alle.

Småbarnsfamilier, pensjonister og folk flest vil lide av grådigheten til elverkene. Her må dere vise magemål og ta det samfunnsansvaret og tilliten folket har vist dere. Regjeringen har heller ikke tråkket nok på gassen når det gjelder bedre utnyttelse og eventuell utbygging av vannkraften.

