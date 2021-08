annonse

annonse

Viser desperasjonen til afghanere som prøver å unnslippe Talibans islamistiske styre.

En nesten to minutter lang video som ble lagt ut på Twitter av den indiske journalisten Sudhir Chaudhary, sitert i Task and Purpose, viser minst 10 personer som klamrer seg fast på høyre side av et amerikansk C-17-militærfly på rullebanen under takeoff på flyplassen i Kabul.

Mannen som tok videoen snur på et tidspunkt kameraet tilbake mot seg selv og en annen afghaner mens de står på det som er kjent som «pukkelen» (engelsk: the hump) på transportflyet, som lukker seg bak det tilbaketrukne landingsutstyret når flyet er i luften.

Afghanerne på «pukkelen» passerer skarer av sivile afghanere langs rullebanen. Noen av mennene vinker og roper på pashto mens militærflyet sakte begynner å ta av. Etter hvert fyres flyets fire motorer opp og flyet får fart før videoen slutter.

– Det vil lette og kaste oss av, kan det tydelig høres at en mann sier på pashto.»

«Hjerteskjærende»

Journalist Chaudhary tweetet ut videoen med følgende tekst:

«Dette er ikke et Hollywood-filmstunt. Dette er en afghansk mann med flere andre som klamrer seg til et fly for å overleve krigen og krysse grensen for enhver pris. Jeg vet ikke om han overlevde. Nok en hjerteskjærende video fra #Afghanistan mens verden ser stille på».

This is not a Hollywood movie stunt. This is an afghan man with several others clinging to an aeroplane to survive the war and to cross the border at any cost. I don’t know if he survived. Another heart wrenching video from #Afghanistan while the world watches silently. pic.twitter.com/Z0IpEdU9cV

— Sudhir Chaudhary (@sudhirchaudhary) August 17, 2021