Lederen for det australske arbeiderpartiet, Daniel Andrews, har kommet med nye regler for de som vil drikke utendørs.

Mens australiere protesterer i gatene mot myndighetenes nedstengning, har politikere med makt i landet fått nok av personer som våger å ta av seg coronamaska når de skal slukke tørsten, ifølge Sky News Australia.

En av dem er Daniel Andrews.

– Det blir ingen fjerning av masker for å konsumere alkohol utendørs, du vil ikke lenger kunne fjerne masken din for å drikke en cocktail i en pop-up ølhage på en gangsti som en del av en pubrunde, sa han.

NEW – Australia: No taking your mask off while drinking alcohol outdoors. pic.twitter.com/FxJuSKu7W1

Videoen av uttalelsen er lagt ut av flere på sosiale medier, og det er kommet mange sterke reaksjoner.

– Dette er fascisme folkens! Har du noen gang lurt på hva som skjedde like før og under andre verdenskrig? Det var akkurat slik det begynte, og hvis du har lært noe av historien vet du forbanna godt hvordan dette vil ende! Tiden er ikke på vår side folk. Reis opp! Australia Reis opp, skriver en person etter å ha hørt uttalelsen.

– Det ser ut som Taliban har tatt over Australia også, skriver en annen.

Det har vært voldsomme demonstrasjoner over hele Australia de siste ukene etter at myndighetene i landet har innført en ekstremt streng lockdown.

Politiet har vært hardhendt og arrestert mange av demonstrantene.

Videoer av demonstrasjonene er tilgjengelig på sosiale medier.

Americans, when you watch Australian cops bashing the crap out of Aussies for exercising their right to protest, I just want to remind you that Australians are completely disarmed.

That's all 🙂pic.twitter.com/NTMeTi2sOq

— Sydney Watson (@SydneyLWatson) July 24, 2021