Demokratenes stortingskandidat for Agder fylke, Vidar Kleppe, er ikke kjent for halvkvedete viser. Heller ikke om vindkraft, et av de mest ømtålige temaene i norsk politikk.

Flere av de etablerte politiske partiene har blitt mer skeptiske til vindkraft etter flere lokale protester fra folk som mener deres livsmiljø blir ødelagt av kjempemessige vindturbiner. Også blant naturvernere er det blitt mer tvil om vindkraft er veien å gå for å takle klimautfordringene.

For Vidar Kleppe er det ingen tvil:

– Vindkraft er så langt ubrukelig som fremtidens kraftkilde for Norge, sier han til Resett.

Han mener vindturbiner skader og dreper norsk natur og dyreliv.

– Det er ineffektivt, ustabilt, lunefullt, uforutsigbart og ikke lønnsomt å operere uten norske milliardsubsidier, sier han og påpeker at strømmen i hovedsak går til utlandet.

Demokratene ønsker å stoppe all utbygging av vindkraft til lands og på havet, forteller han. De vil satse på det som gir «effekt».

– Og hva er det?

– Den rene og fornybare norske vannkraften. En oppgradering vil uten altfor store kostnader kunne øke kraftproduksjonen med hele 25-30 prosent, og gi Norge mer «effekt», kraft og styrke som kraftforedlende nasjon, mener Kleppe.

– Hva er de konkrete forslagene deres?

– Demokratene vil stenge og rive alle vindparker på land og hav, sier han og mener det vil «tilbakestille den vakre norske naturen så godt som mulig.»

– Alle subsidier til vindkraft skal avvikles. Dette alene vil stoppe all utbygging av disse sterkt miljøskadelige installasjonene som norske strømkunder må grave dyp i lommeboken, for det globalistene elsker og som heter: Europas grønne batteri.

Kleppe mener vindkraften er del av en «globalistisk politikk» som innebærer at norske strømkunder må betale «mange milliarder» ekstra på strømregningen.

I Demokratenes partiprogram heter det at «Demokratene avviser hele den påståtte klimakrisen, og vil melde Norge ut av Parisavtalen og avslutte samtlige klimatiltak, klimaavgifter og klimarelaterte offentlige stillinger så fort som mulig. Vi vil bruke pengene og ressursene til noe mer fornuftig.»

– De fleste vil mene at dette er vel bombastisk og at noe mer ydmykhet hadde gjort at flere kunne stemme på Demokratene. Er du ikke redd for at denne fullstendige avvisningen av bekymringer for CO2-utslipp er å gå for langt?

– Ja, det får så være. Jeg er lei av globalistiske politikere som sender unødvendige milliardregninger til det norske folk og dermed ikke setter Norge først. Vi må alle huske på at C02 er livets gass og en forutsetning for livet på jorden, svarer Kleppe.

