annonse

annonse

Hollywood-profil Arnold Schwarzenegger er ikke begeistrert for folk som ønsker frihet fra myndighetenes coronarestriksjoner og munnbindtvang.

Den tidligere California-guvernøren ble intervjuet av CNNs Alex Vindman og Bianna Golodryga for å diskutere feilinformasjon og COVID-19-politikk, melder New York Post.

74-åringen kalte de som er skeptiske til myndighetenes corona-nedstegning, og de som ikke følger ordrene om munnbindpåbud, for idioter. Ha la til at alle burde gå og vaksinere seg og at deres frihet er underordnet smittehensyn:

– Det er et virus her – det dreper mennesker. Den eneste måten vi forhindrer det på er å bli vaksinert, bære ansiktsmasker, sosial distansering, vaske hendene hele tiden og ikke bare tenke «vel, min frihet blir litt forstyrret her». Nei, til helvete med din frihet! sa Schwarzenegger ifølge New York Post.

WATCH: Arnold Schwarzenegger and Alexander Vindman tell Americans: “Screw your freedoms” pic.twitter.com/7hwLeFfzyO

Skuespilleren krevde også at amerikanerne respekterer eksperter som Dr. Anthony Fauci og følger retningslinjer som han og helsemyndighetene implementerer.

– Vi setter opp lyskryss i trafikken slik at noen ikke dreper noen andre ved et uhell. Du kan ikke si «ingen skal få å fortelle meg at jeg må å stoppe ved dette lyskrysset, jeg skal kjøre rett gjennom det». Ja, da dreper du noen andre, og det er ditt verk, fortsatte han.

Politisjekk

Det har blitt demonstrert mot coronarestriksjoner og myndighetenes nye regler om munnbindpåbud i flere store byer verden rundt de siste månedene.

I England, Frankrike og Australia har hundretusenvis av mennesker protestert i gatene mot coronanedstengning og innføring av coronapass. Passet skal bevise at du har lov til å besøke for eksempel restauranter eller cafeer.

I Frankrike tar politiet seg nå inn på cafeer og sjekker om folk har coronapass-papirene i orden.

🇫🇷#PassSanitaire spot checks are conducted by gendermarie in #Paris #France.

If you are a #NHS #CovidPass holder 'en vacances' there, this is what awaits you.

We told you – there's *no* difference between domestic & international #vaccinepassports.

Get angry. Now. pic.twitter.com/v9iyU0m61R

— STOPCOMMONPASS.ORG ❌ (@org_scp) August 9, 2021