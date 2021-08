annonse

I et intervju med ABC News blir USAs president Joe Biden spurt direkte om tilbaketrekkingen kunne blitt håndtert annerledes.

– Ideen om at man på et vis kunne dratt ut uten at det hadde blitt kaos, det tror jeg ikke skjer. Jeg vet ikke hvordan det skulle skjedd, sier Biden.

I intervjuet sier presidenten at Taliban samarbeider med å evakuere amerikanere og andre utlendinger fra Kabul, skriver NTB.

Les også: Biden: Nasjonsbygging var aldri USAs mål i Afghanistan

– De samarbeider med å få amerikanske statsborgere ut, amerikansk personell, ambassadeansatte og så videre, men vi har hatt noen flere vansker med å få ut de som har hjulpet oss mens vi var der, sier Biden.

Mens CIA angivelig advarte om faren for en rask kollaps i Afghanistan, avviser en militærtopp at USA hadde etterretning som indikerte dette.

Ifølge NBC News hevder nåværende og tidligere CIA-ansatte at etterretningsbyrået advarte om faren for en hurtig kollaps for den afghanske regjeringen etter at USA og NATO begynte å trekke seg ut.

NBC News rapporterer at militære ledere er «rasende» på Biden og hans sikkerhetsteam fordi de ønsket å hente ut afghanere i fare allerede i mai, men ble nektet å gjøre det, skriver VG.

