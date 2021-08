annonse

Hvordan kunne den afghanske hæren falle sammen som et korthus i løpet av et par dager? Styrkeforholdet mellom Hæren og Taliban var 10 : 1.

Hvordan er det mulig at amerikansk og vestlig etterretning, forskningsmiljøer, diplomater og politikere ikke skjønte at det ville skje, slik at nødvendige forholdsregler kunne bli tatt for en kontrollert og gradvis uttrekning i stedet for den kaotiske evakueringen som nå finner sted?

Jeg tror jeg vet svarene. Jeg har vært ansvarlig for to ambassadeevakueringer og bodd i et muslimsk naboland med et folk ikke ulikt det afghanske og et regime ikke ulikt det Taiban-regimet som nå overtar.

Svaret på det første spørsmålet er at den afghanske hæren er en leiehær betalt for å beskytte et vestlig innsatt og korrupt setteregime som har liten eller ingen oppslutning i befolkningen.

Svaret på det andre spørsmålet er at etnosentriske vestlige politikere mangler grunnleggende kunnskap og forståelse om Afghanistan, afghansk kultur og om islam som politisk religion samt at etterretning, forskere, generaler og diplomater stort sett forteller politikerne det de vil høre.

På samme måte som de ikke har forstått Taliban, har de heller ikke forstått den afghanske Hæren. Den består av soldater som kommer fra ulike stammer og folkeslag, men som alle har to ting til felles. De er muslimer og de er afghanere. Og de er et troende og stolt folkeslag. De forakter de vantroende og ser vestlige styrker som inntrengere og okkupasjonsstyrker som har invadert landet deres og ikke som allierte.

De lever i fattigdom og har tatt seg jobb som leiesoldater i hæren for pengenes skyld. Når de knapt har fått lønn de siste månedene og når de allierte styrkene trekker seg ut og de verken har lønn eller sikkerhet, bør det ikke overraske at de legger ned våpnene og at mange går over til sine muslimske brødre i Taliban. Leiestyrkers lojalitet er tilnærmet lik null. Slik har det vært til alle tider.

At den afghanske hæren falt sammen som et korthus burde derfor ikke forundre. Det som er underlig og skremmende er at våre politikere og beslutningstakere ikke skjønner disse enkle til dels banale mekanismene.

Det er like merkelig som at de heller ikke forsto selvmotsigelsen i å forsøke å bombe et feudalt middelalderregime og tvinge det til demokrati og menneskerettigheter etter vestlig mønster over natten med militære maktmidler, en utvikling som har tatt Europa århundrer og som har vært et resultat av dyptgripende samfunnsmessige endringsprosesser.

