Tirsdag denne uken behandlet Oslo tingrett tre fengslingsforlengelser og to førstegangsfengslinger.

1. Fengslingsforlengelse

En nederlandsk statsborger (49) ble i Oslo tingrett 18. januar 2020 dømt til seks års fengsel og inndragning av 6 000 euro for grov narkotikaforbrytelse.

Påtalemyndigheten har anket dommen over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet. Nærværende ankeforhandling var egentlig berammet med oppstart tirsdag 17. august 2021, men ble utsatt ytterligere da forsvarer trengte lengre tid til å gjennomgå et omfattende materiale knyttet til diverse telefonavlyttinger.

Siden den nederlandske statsborgeren ble pågrepet og fengslet av norsk politi i november 2020, har hans fengslingsfrist blitt forlenget flere ganger.

Retten konkluderte med at den det her gjelder ikke har noen tilknytning til Norge, og er derfor redd for at utlendingen vil unndra seg straffegjennomføring i Norge dersom han nå løslates.

Retten tok derfor påtalemyndighetens ønske om videre fengsling til følge, og besluttet at den nye fengslingstiden ble satt til 12. oktober 2021.

2. Fengslingsforlengelse

Mann (30), opprinnelig fra Pakistan. Han ble pågrepet i mai 2021 og siktet for overtredelse av blant annet straffeloven § 292 – voldtekt til samleie mv. Siktede har siden vært varetektsfengslet.

I Oslo tingrett ble vedkommende fortsatt fengslet fire uker frem i tid.

3. Fengslingsforlengelse

Ved Oslo tingretts dom av 8. juni 2021 ble en mann (29) sannsynligvis fra Saudi-Arabia (etnisitet så langt er ikke bekreftet), dømt til tre år og seks måneders fengsel for overtredelse av straffeloven § 283, jfr. § 282 mv, – grov mishandling i nære relasjoner.

Siktede har også i dette tilfelle påanket dommen til lagmannsretten, hvorpå saken vil bli oversendt Borgarting lagmannsrett etter at påtalemyndigheten har kommentert saken.

Retten mente i dette tilfelle at fortsatt varetektsfengsling i åtte uker ikke ville være et uforholdsmessig inngrep overfor den overgrepssiktede.

Det ble deretter besluttet at siktede fortsatt kan holdes varetektsfengslet i ytterligere åtte uker frem i tid, men ikke utover 12. oktober 2021.

4. Førstegangsfengsling

4. august ble en mann (59) pågrepet av svensk politi, og overlevert til norsk politi mandag 16. august 2021 på bakgrunn av en nordisk arrestordre.

Den det her gjelder er siktet for grovt ran, overtredelse av straffeloven § 328 første ledd, jf. § 327 samt straffeloven 321 (tyveri).

Via en kilde har Resett fått opplyst at dette er en kjent person i det norske sigøynermiljøet, som igjen har skiftet navn. Men så langt er denne informasjonen ubekreftet.

Under fremstilling i Oslo tingrett tirsdag 17. august 2021, fremsatte påtalemyndigheten en kjennelse for varetektsfengsling av siktede for et tidsrom på fire uker med brev- og besøkskontroll og delvis isolasjon med tanke på andre involverte.

Retten aksepterte hele begjæringen fra påtalemyndigheten, og besluttet at den ranssiktede i første omgang kan holdes fengslet fire uker frem i tid.

5. Førstegangsfengsling

Etnisk norsk mann (34). Storkriminell. Ble dømt til forvaring i 2011, da han den gangen nesten slo i hjel en mann med en jernstang.

Av en eller annen grunn ble mannen sluppet ut i det fri, hvorpå han forgrep seg på ny. Han var satt på venteliste hos kriminalomsorgen for å sone en ny voldssak.

Men det tragiske skjedde. På Skøyenåsen T-bane skjøt han rett ned to ungdommer med utenlandsk bakgrunn. Ungdommene var kun 18 og 17 år gamle. De ble skutt i henholdsvis brystet og armen. Ifølge media er deres tilstand nå utenfor fare.

Så langt har ikke siktede villet forklare seg til politiet om sine ugjerninger, ei heller i dagens fengslingsmøte.

Oslo tingrett viste til siktedes straffehistorikk: Han har vært domfelt og sonet en rekke ganger tidligere.

På bakgrunn av ovennevnte ble fengslingen av siktede i inntil fire uker akseptert av retten.

