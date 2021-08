annonse

Drammen Frp fremmet forslag om skjerpet straff for kriminalitet begått i utsatte området. Det ble møtt med beskyldninger om fascisme og høyreekstremisme.

– I motsetning til våre politiske motstandere, så fremlegger Drammen FrP konkrete tiltak og forslag for å kunne snu en dårlig utvikling i våre boområder i riktig retning, skriver Henrik Sand Martinsen i Drammen24.

Han sier det har vært mange reaksjoner på Fremskrittspartiets forslag.

– Det hevdes til og med fra enkelte, at vårt forslag, som er tilsvarende det som allerede er prøvet i Danmark både er ekstremt og symbolpolitisk.

– Vi i FrP mener derimot at det hverken er ekstremt eller symbolpolitikk at beboerne i disse sårbare boområdene fortjener å få tryggheten tilbake i nabolaget sitt.

Martinsen skriver at gjeng- og ungdomskriminaliteten har økt kraftig de siste årene. En årsak til det mener han er at man nærmest avviklet bruk av fengselsstraff for unge kriminelle. Han sier videre at i motsetning til deres politiske motstandere, så fremlegger Drammen FrP konkrete tiltak og forslag for å kunne snu en dårlig utvikling.

– Da våre forslag åpenbart misforstås av enkelte, så må vi presisere at skjerpede straffesoner skal gjelde der kriminaliteten begås, ikke hvor man har bostedsadresse eller hvilken bakgrunn man har.

– Nye tiltak og løsninger må på bordet slik at innbyggerne i disse områdene kan slippe å være redd for at deres barn blir ranet, banket opp eller bli rekruttert til gjengvirksomhet eller utnyttet til annen kriminell vinning.

Fremskrittspartiets Lavrans Kierulf vil skjerpe straffene for lovbrudd i enkelte deler av Drammen for å få bukt med ungdomskriminalitet.

Et slikt forslag blir ikke godt mottatt av MDG. En av deres politikere kaller det «fascistisk politikk» og «ganske høyreekstremt».

– Nå har Frps partileder gått ut og beskyldt andre for å brunbeise partiet. Men dette utspillet er ganske så høyreekstremt og så brunt som det kan bli. Det er fascistisk politikk som er polariserende og setter bydeler og grupper opp mot hverandre, sier leder i hovedutvalget for oppvekst og utdanning, Cathrin Janøy fra MDG, til Drammens Tidende.

MDG-politikeren er ikke overrasket over Kierulfs utspill.

– Dette ser vi at de ofte gjør når det er valgkamp, og at de roper om strenge straffer. Jeg synes at Kierulf burde bidra konstruktivt i arbeidet i hovedutvalget for å forebygge.

Jon Helgheim har besøkt Mjølnerparken i København og der forteller de om positive effekter av strengere straff:

– Erfaringer fra Danmark viser at tiltaket med skjerpede straffesoner i områder med høy kriminalitet har hatt en positiv effekt. Da jeg selv besøkte Mjølnerparken i København hvor dette er en realitet, var tilbakemeldingen fra innbyggerne at innsatsen og de skjerpede straffene mot gjengkriminelle hadde gjort at de hadde fått tryggheten tilbake i nabolaget. Den tryggheten fortjener også mennesker i utsatte bydeler på Oslo øst å få tilbake i sine nabolag, sier Helgheim.

