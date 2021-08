annonse

Styremedlem Gina Gylver i Natur og Ungdom lager klimakunst for å sette ord på det hun føler rundt temaet.

Et av kunstverkene er en trykkplakat av en hodeløs ridder som sitter på en hest, politikerhoder på elefantkropper som «kranglefanter», og eldre menn i dress som sier til små barn at «alle må bidra». Den neste bildet er «Oljemonsteret». Dette er noen av 10 til 15 kunstverk som Gylver skal stille ut på Klimahuset på Tøyen.

– Jeg håper at folk kan tenke på at et samfunn i total beredskap kan bli den nye normalen. Det kan ikke bare handle om å redusere skadevirkningen av pandemien. Det må handle om å reagere på klimakrisen, for hvis ikke må vi håndtere utrolig mye verre ting enn det vi har sett det siste halvannet året, sier Gylver til E24.

Gylver var 12 år gammel da Erna Solberg ble statsminister. Da begynte hun å å bekymre seg for klimaet.

– Jeg kjente på et enormt behov for å gjøre noe, sier hun.

Gylvers mor er prest, og var aktiv i klimakampen før hun ble født. Mor fikk henne inn i Natur og Ungdom. Der fikk hun likesinnede venner.

– Da jeg begynte med klimakamp, så snakket vi om å stoppe klimakrisen. Nå handler det om å redusere, sette et plaster på såret og holde ting sammen så godt man kan. Men det gjør det jo desto viktigere, sier Gylver.

Hun var bare fire år da foreldrene sluttet å fly. De hadde ikke bil, så reiser gikk med tog.

– Mamma er mest engasjert, og har vært det så lenge jeg kan huske. Pappa ble for alvor engasjert etter å ha sett filmen til Al Gore.

