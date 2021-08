annonse

Kommunismen åndet ut mot den demokratiske mur i vest omkring 1990. På vei mot et klasseløst samfunn. Totalitær drøm som hadde lemlestet sine borgere på verst tenkelige vis siden 1917.

Vest-Europa hadde stått imot. Ledet av politikere med klar bevissthet om liberale demokratiers betydning for fred og velferd for folk flest. Et USA-ledet NATO sørget for at Lenins drøm om å utvide det sovjetiske diktaturet til Atlanterhavet forble en drøm. Heller ingen hadde flyktet vestfra for å nyte sitt otium i diktaturet øst for Berlinmuren.

Norge har etablert seg som et av verdens mest homogene, tryggeste og mest velstående land begrunnet i forhold som kreves for en slik karakteristikk. Det var før et nesten samlet politikerkorps og avisredaksjoner innførte flerkultur over det ganske land på 1960-tallet.

Det stemmer ikke, postulerer Rødt. Norske politikere og kapitalistene har lurt deg trill rundt. Det norske folk har blitt fattigere jevnt og trutt. Snart har du ikke til salt i maten. Kjenner du ikke barkebrødet knase mellom tennene kanskje? Mens blandingsøkonomien herjer i overfylte butikkhyller. Og snart er Norge på dunken og i klørne på EU og EØS. Først etter den siste olje kan vi se fremtiden grønt i møte. Om da ikke jorda på grunn av overvekt har falt ut av sin bane og brent opp i sola til fots og på sykkel.

Også demokratiet forvitrer. Det skyldes selvsagt ikke bare samarbeidet med europeiske demokratier. En håndfull amerikanske soldater trener her vinterstid. Det truer verdensfreden, skal vi tro norsk venstreside og semidiktaturet Russland. Og for første gang siden kommunistene truet med væpna revolusjon på 1970-tallet (landssvik) vil Rødt nå ruste opp.

Løsning? Stem Rødt. Kommer partiet over sperregrensa blir du kvitt dine feite fond og bankkonti. Tenk utedo med ett rom og kjøkken. Veien til det klasseløse samfunn uten pengesorger og mindre fysisk slit. Hva kan du ønske deg mer. Ankommet dit kan du se enda lysere på livet. Staten eksisterer ikke lenger. Heller ikke partiet. Dra på fisketur. Eller jobbe med hva du vil og så lite du måtte ønske. Bli hva du vil. Valgfritt på øverste hylle. Du bestemmer. Det har Marx og Engels uttrykkelig sagt. Symbolisert ved norske partiledere med oppbrettede ermer på sine hvite skjorter.

Uten anstrøk av populistisk åndenød lover Rødt at det meste som koster deg penger i dag vil bli gratis i morgen. Om partiet kommer over sperregrensen i september. Der kommunistisk ideologi har sittet overskrevs på piggtråden siden 1948. Nå har promillene ballet på seg. De strømmer til sine totalitære aner. Kommunisme er løsningen. Men i partiets panegyriske fremstillinger av kommunismens uendelige fortreffeligheter savner vi noe. Og mest av alt navn på nasjoner som ikke har brutt sammen nettopp som følge av sosialistisk vanstyre.

Folk venter spent mens det rumler muggent fra brødkøene.

