Møt investor Jens Ulltveit-Moe, milliardæren som etter 40 år som Høyrevelger nå står på listen til Akershus MDG.

Han forteller åpenhjertig om sitt nye parti, og hvorfor han nå engasjerer seg, i et intervju med Nettavisen.

– Jeg meldte meg inn i MDG fordi Arbeiderpartiet og Høyre gikk sammen om en oljedeal, som jeg syntes var veldig gal, sier han, og utdyper:

– Jeg synes det var riktig å omstille norsk økonomi i den grønne retningen, spesielt i leverandørindustrien. Men å gi 100-millarderspakker til oljeselskapene for at de først skulle bygge ut, og så skifte til det grønne, det syntes jeg var helt merkelig.

Stikk i strid med hva milliardæren har trodd på de siste årene, så ønsker han nå en rødgrønn regjering, men helst uten Senterpartiet.

– Da mener jeg klart at det er viktig å få med SV i tillegg til Senterpartiet. Jeg er veldig redd for den påvirkningen Senterpartiet kan ha. Senterpartiet vil ta alt tilbake slik det var for 100 år siden – og jeg tror ikke det er noe bra. Jeg synes det beste ville vært en Arbeiderparti/SV/MDG-regjering, men som tallene nå står er det lite sannsynlig, tror Ulltveit-Moe.

Han er opptatt av at klima skal bli et sentralt tema under valgkampen, da han mener at klimakrisen er alvorlig.

– Klimakrisen er veldig alvorlig, og jeg tror ikke det har gått opp for folk hvor alvorlig den er. Vi kommer innen 90 år til å ha en tre graders økning, og det kommer til å gi en voldsom endring, sier Ulltveit-Moe.

Han tror vi må belage oss på økte energipriser, og nye forbud framover.

– Men det er verdt det, for verst av alt er om du ignorerer det, og får 4-5 graders temperaturøkning om 100 år. Det er den store katastrofen, avslutter han.

