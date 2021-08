annonse

Regjeringen har besluttet at 16- og 17-åringer skal tilbys coronavaksine, til tross for at det er ekstremt liten sjanse for at de blir syk eller dør.

Ungdom født i årskullene 2004 og 2005 vil få tilbud etter at befolkningen over 18 år er fullvaksinert, opplyser regjeringen onsdag.

– Unge i alderen 16-17 år har lav risiko for å bli alvorlig syk av covid-19, men med sommerens utvikling med økende smitte blant ungdom og unge voksne kan antall ungdom som risikerer å bli alvorlig syk øke.

16-åringer blir ansett som barn i Norge.

Helseminister Høie sier ifølge NRK at coronavaksinen «vil beskytte den enkelte, gi ungdommer en mer normal hverdag og bidra til immunitet i befolkningen. Vaksinasjon av denne aldersgruppa kan også bidra til mindre smittepress i samfunnet og dermed mindre smitte blant yngre barn».

Ifølge Worldmeters.info er det registrert over 146 000 covid-smittede i Norge. Av disse har 811 dødd med viruset i kroppen. Det er uvisst hvor mange som har dødd som følge av viruset.

88 952 personer har blitt friske igjen. Ifølge FHI ble det registrert tre coronarelaterte dødsfall i 2020 i alderen 0-39 år.

