Sp håper at Høyre-velgere gir opp håpet om en ny borgerlig regjering.

På Norstats siste måling for avisa oppgir mer enn 53.000 som stemte Høyre i 2017, at de vil stemme på Senterpartiet i september.

Sp, som stjeler flere velgere fra de borgerlige partiene enn noen andre i den rødgrønne blokka, håper langt flere vil krysse grensa før valget.

Sentralt plasserte kilder sier at partiet forventer et vendepunkt dersom det blir tydeligere at slaget er tapt for Solberg-regjeringen, skriver Aftenposten.

Tankegangen er at folk som ville stemt Frp eller Høyre, vil foretrekke en regjering uten SV, om de ser at høyresida uansett vil tape valget.

