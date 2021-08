annonse

annonse

Mímir Kristjánsson kalte Stein Erik Hagen for en «landsbyidiot». Hagen mener Kristjánsson oppfører seg som Trump. Han gav også andre kallenavn.

– Mobbemetoden Donald Trump brukte mot sine meningsmotstandere, der han for eksempel kalte president Biden for «Sleepy Creepy Joe», Hillary Clinton for «Crooked Hillary» og Bernie Sanders for «Braindead Bernie», var noe jeg hadde håpet var avgått ved døden sammen med ekspresidentens twitterkonto, skriver Hagen i Dagbladet, og innrømmer at han har tatt feil: – Men jeg tok feil. Mobbemetoden lever tydeligvis i beste velgående hos Rogaland Rødts stortingshåp, Mímir Kristjánsson.

Les også: Venstresiden raser mot Stein Erik Hagen: – Han tror folk vil skjerpe seg, bare ordningene blir dårligere

annonse

Hagen skriver at hvis Kristjánsson blir valgt inn på Stortinget, kan fort «landsbyidiot» bli som en sommerbris å regne i forhold til de karakteristikker han kan komme til å lime på sine stortingskollegaer i møte med virkelig politisk motstand og ikke bare en spissformulering om en enveisbillett til Nord-Korea fra en menigmann.

Les også: Stein Erik Hagen vil sende Rødts velgere til Nord-Korea



Vestkantens egen landsbyidiot

Mímir Kristjánsson skriver i Dagbladet:

annonse

«Så har han gjort det igjen, Stein Erik Hagen. Det er ikke valgkamp før Vestkantens egen landsbyidiot har tråkket i salaten. Bare en måned etter at han kalte «navere» for «late og arbeidssky» tilbyr Hagen seg nå å kjøpe enveisbillett med fly til Nord-Korea for alle Rødts velgere. Bakgrunnen er Rødts forslag om å forby reise med privatfly, et forslag som blir ekstra sårt for Hagen ettersom han pleier å fly fram og tilbake til hytta i Kragerø i sjøfly (strekningen tar 2 timer og 26 minutter med bil, apropos «lat og arbeidssky»).»

– Hva er det egentlig som plager Stein Erik Hagen? Tidligere har han ment seg «forfulgt» av Jens Stoltenberg (som vel knappest var noen Che Guevara), skriver Kristjánsson, og fortsetter å ta mannen, ikke ballen:

– Hagen lider med andre ord av et langt framskredent forfølgelsesvanvidd, noe det virker som han har til felles med mange andre norske milliardærer. I vårt samfunn finnes det vel ingen annen gruppe som syter og klager så mye som de rike.

Les også: Dagsavisen mener Stein Erik Hagen er «kulturelt komisk»

Stein Erik Hagen vil spandere enveisbillett til Nord-Korea for Rødts velgere. Det ville bli en dyr affære, mener Bjørnar Moxnes.

– Jeg blir gjerne med og spanderer en «one way ticket» til Nord-Korea for dem som stemmer Rødt. Så får de et samfunn slik de ønsker seg med en gang, sa Hagen til Dagbladet Børsen.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474