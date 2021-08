annonse

annonse

Oljefondssjef Nicolai Tangen advarte om noen uværsskyer som kanskje er i ferd med å bygge seg opp, nemlig økende inflasjon.

Tangen omtaler dette som et «potensielt stort problem» for oljefondet. De kan nemlig gå på en dobbeltsmell, skriver NTB.

– Vi ser tegn til prisstigning i mange deler av samfunnet og mange deler av verdikjeden. Både når det gjelder transportkostnader og råvarematerialer, og ettersom det jobber seg gjennom, kan man få ganske store utslag i prisstigningen, og det er ofte negativt. Både for obligasjoner og aksjer på samme tid, sier Tangen.

annonse

Les også: Nå får oljefondet kjøpe gull

– Tidligere har enten aksjene eller obligasjonene gjort det dårlig, men det er et potensial her for at begge deler kan gjøre det dårlig samtidig. Det kan vi nesten ikke gardere oss mot. Da vil det ha påvirkning på verdien av fondet, forklarer Tangen.

Men det kan også komme andre kriser

annonse

– De største risikomomentene for fondet er jo de vi ikke vet om, og de vi ikke forventer. Det er de som har gjort de store sjokkene. Ingen ventet finanskrisen, eller i hvert fall veldig få. Eller pandemien. Disse tingene kom jo rett ut fra siden, sier Tangen.

– Vi som ser på investeringene våre på 30 eller 100 års sikt, sier han.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474