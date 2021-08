annonse

annonse

Donald Trump ble intervjuet av Fox News i forbindelse med Talibans overtakelse av Afghanistan.

Etter terrorangrepet mot USA 11. september 2001 bestemte USA, og daværende president George Bush, at USA skulle gå til krig mot islamske terrororganisasjoner i Midtøsten.

Afghanistan ble landet der USA og Vesten skulle bygge opp demokrati. Men slik gikk det ikke. Taliban har etter få uker tatt over all styring i landet etter at amerikanerne sa de skulle trekke alle sine styrker ut av Afghanistan.

– Gå av

Joe Biden har fått mye kritikk av sin håndtering av situasjonen. USAs tidligere president Donald Trump mener Biden må gå av etter at Taliban har tatt kontroll.

– Tiden er inne for Joe Biden til å gå av i unåde for å ha tillatt det som skjer i Afghanistan, sa Trump i en uttalelse søndag.

Trump ble intervjuet av Fox News der han også gikk til angrep på George Bush og hans regjering for å gå til krig i Midtøsten for 20 år siden.

– Det var en fryktelig beslutning å gå inn i Midtøsten. Jeg vet at Bush-familien ikke kommer til å bli glad, men jeg tror det var den verste avgjørelsen i vårt lands historie da vi bestemte oss for å dra til Midtøsten. Tror du det er bedre nå enn det var for over 20 år siden? Det var en horribel avgjørelse og det kostet oss trillioner av dollar, sa Trump, og la til at også millioner av liv har gått tapt som følge av krigføringen.

JUST IN 🚨 Trump in interview with Hannity criticised Bush for making US to go into Middle East: “I Believe It Was The Worst Decision in the History of Our Country” pic.twitter.com/7pDBolFaml

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) August 18, 2021