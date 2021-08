annonse

Det er spådd at årets valg skulle bli et klimavalg, men en undersøkelse viser at bare en av fire ser på klima som den viktigste saken.

Flest er mest opptatt av sosiale forskjeller, det viser en undersøkelse utført av Norstat for Aftenposten. Norstat har spurt 1000 personer om hvilke to saker som er viktigst for dem i stortingsvalget.

I mars var det under 20 prosent som mente klima var viktigst, i dag er prosenten 26. Det kan ha sammenheng med den nylige rapporten fra FNs Klimapanel. Men klimasaken er ikke enerådende på andreplass. Rett bak kommer helse med 25 prosent, dernest skatter og avgifter på 24 prosent.

– Det er godt og oppløftende å se, men det skulle også bare mangle etter den siste FN-rapporten. Der ble det veldig tydelig hvilken krise vi står i og hvor mye det haster å gjøre noe med den, sier Oda Sofie Pettersen (21), førstekandidat for Miljøpartiet De Grønne i Vest- og Aust-Agder.

Trusselen fra klimakrisen har ført Pettersen inn i politikken. Nå er den også i ferd med å bli en viktig sak i høstens stortingsvalg. Deler en opp etter alder, så mener 42 prosent av de mellom 18-29 år at klima er viktigst, og blant MDG-velgerne mener 90 prosent det samme. Når det gjelder Sp og Frp så prosenten henholdsvis 4 og 6 prosent.

