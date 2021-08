annonse

Facebook, Twitter og Linkedin forsøker å gjøre det vanskeligere å overvåke brukere i Afghanistan. De skal ikke bli mål for Taliban, skriver Reuters.

Det har vært bekymring for at Taliban kan bruke sosiale medier til å spore og forfølge. Men Facebook har nå fjernet muligheten for å søke i afghanske brukeres liste over venner, skriver selskapets sikkerhetssjef Nathaniel Gleiche på Twitter.

De har også gjort det enklere for brukere i Afghanistan å låse profilen, slik at det blir vanskeligere for folk de ikke er venner med å se hva de deler.

Twitter har skal gjøre det lettere å slette gamle meldinger, og de tilbyr også midlertidig å stenge profiler. Selskapet skal også følge med kontoer tilknyttet den afghanske regjeringen, i tilfelle de skulle komme til å dele informasjon om ansattes identitet. Hvis det skjer vil de bli suspendert. LinkedIn har skjult hvilke profiler afghanske brukere er tilknyttet.

