– En alvorlig situasjon for Vesten.

Det fremgår av en konfidensiell FN-rapport at Taliban trapper opp jakten på mennesker som arbeidet og bisto amerikanske og NATO-styrker, skriver BBC torsdag. Rapporten er utarbeidet av Norwegian Centre for Global Analyses, en organisasjon som innhenter etterretning for FN.

– Taliban arresterer og/eller truer med å drepe eller arrestere familiemedlemmene til sentrale personer med mindre de overgir seg til Taliban, slås det fast i rapporten.

Christian Nellemann leder Norwegian Center for Global Analyses. Han sier til TV 2 at Taliban lenge har planlagt den blodige opptrappingen mot afghanere som bistod Vesten.

– I forkant av at Taliban tok over en rekke byer, så man at de kartla en rekke sentrale individer som samarbeidet med NATO-strykene, britene eller amerikanerne, sier Nellemann.

– Nå bedriver de en dør til dør-jakt. Dette har vært planlagt i forkant, allerede de første oppgavene var å begynne jakten på afghanske spesialstyrker, politiet eller afghansk etterretningsvesen, sier Nellemann.

– Illusjon

Siden maktovertagelsen har Taliban forsøkt å male et nytt bilde av seg selv. De lover nå «amnesti» for statlige ansatte og rettigheter for kvinner. De hevder også at ingen som har assistert vestlige styrker bør frykte hevn.

– Dette bildet av Taliban er en ren illusjon. Dette er Taliban, og de kommer til å torturere, lemleste og henrette en rekke personer, slår Nellemann fast.

Rapporten påpeker videre at Taliban truer familiemedlemmer i jakten på «nøkkelpersoner».

– Det er utstedt en rekke brev fra militæravdelingen i Taliban, som advarer at dersom ikke enkelte individer overgir seg frivillig, vil Taliban ta familien og straffe dem etter sharia. Vi kan bare tenke oss hva det betyr, men det vil sannsynligvis medføre lemlestelse og drap, sier Nellemann.

I etterretningsrapporten går det også tydelig frem at det ikke bare er afghanere som nå står overfor en alvorlig trussel. Mange afghanere har gjennom sitt arbeid for vestlige styrker inngående kjennskap til både vestlige etterretningsmetoder og kildenettverk.

– Dette kan få store konsekvenser for vestlige etterretningstjenester som har arbeidet med disse individene i over 20 år. Dette er en alvorlig situasjon for Vesten om man ikke evakuerer disse personene med en eneste gang, sier Nellemann.

