Taliban-krigere fra dør til dør på jakt etter motstandere og deres familier, ifølge et FN-dokument. Frykten for hevn øker i Afghanistan.

Taliban har gjentatte ganger kommet med forsikringer om amnesti. Kvinner er lovet at deres rettigheter skal respekteres og at dagens Taliban vil «skille seg positivt ut» fra det brutale styret gruppen sto for i Afghanistan fra 1996 til 2001.

Nå bekrefter en FN-rapport det mange fryktet. Ifølge et konfidensielt etterretningsdokument nyhetsbyrået AFP har fått innsyn i, går Taliban «målrettet fra dør til dør» og oppsøker folk som har jobbet for USA og Natos militære styrker.

– De går etter familiene til dem som nekter å overgi seg, og stiller familien for retten og straffer dem «i henhold til sharialov», sier Christian Nellemann, som leder risikovurderingsgruppen som har utarbeidet dokumentet for FN.

– Vi antar at både enkeltpersoner som har jobbet for Nato og USAs styrker og deres allierte – samt familiemedlemmer av disse – vil bli utsatt for tortur og henrettelser.

Kvinneundertrykkelse

Taliban har hevdet at kvinner ikke har noe å frykte under deres styre. Det står i skarp kontrast til forholdene forrige gang islamistgruppen hadde makten. Da var kvinner utestengt fra offentligheten, og jenter fikk ikke få på skole. Under det strenge islamistiske styret var TV og musikk forbudt, og utroskap ble straffet med steining.

En video publisert på nettet av en profilert kvinnelig journalist forteller om en ny virkelighet etter maktovertagesen.

– Vårt liv er truet. Mannlige kolleger med adgangskort fikk lov til å komme inn i lokalene våre, men jeg fikk beskjed om at jeg ikke kunne fortsette i jobben min fordi systemet er endret, sier Shabnam Dawran, som jobber for en statlig TV-kanal.

Ikke over

Russland pekte torsdag på en gryende motstandsbevegelse i Pansjirdalen noen mil nord for Kabul.

– Taliban har ikke kontroll over hele Afghanistan, påpekte utenriksminister Sergej Lavrov.

Han opplyser om at motstanden ledes av den avsatte visepresidenten Amrullah Saleh og Ahmad Massoud.

– Men vi trenger flere våpen, mer ammunisjon og flere forsyninger, skriver Massoud i Washington Post.

