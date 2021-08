annonse

Initiativet Muslimer stemmer ber muslimer om å stemme på KrF. Gruppen har en forbindelse til Islam Net.

Islam Net er ifølge Klassekampen hovedaktør bak initiativet Muslimer stemmer. De oppfordrer muslimer til å stemme, og mener KrF er best på spørsmål som er viktige for muslimer. Mens Frp kom dårligst ut.

.– Det er ingen overraskelse for oss at KrF får flest poeng i en slik test. Mange av sakene partiene er målt på, handler om plass til menneskers tro og religion i samfunnet, sier generalsekretær Geir Mo i KrF.

Talsmann for Muslimer stemmer og fagmedarbeider i Islam Net, Mahir Osman, sier at de jobber for at muslimer kan ta et bevisst valg.

– Undersøkelser fra SSB viser faktisk at muslimske velgere verdimessig står nærmest KrFs velgere. Det kan være fordi muslimer og kristne har mye til felles, sier han.

