Afghanistan grenser mot Xinjiang-provinsen nordvest i Kina, et område der kommunistregimet undertrykker en muslimsk minoritet.

Infiltrasjon av muslimske ekstremister kan brått blusse opp i uighurenes separatistbevegelse. De kjemper for å løsrive Xinjiang fra Kina og etablere den uavhengige staten Øst-Turkestan. Grensen mellom de landene er bare 70 kilometer, men Xinjiang-provinsen grenser også mot Pakistan og Tajikistan, områder hvor Taliban har innflytelse.

Det kommunistregimet frykter mest er Turkistan Islamic Party (TIP), en uighursk islamistisk organisasjon. Dette sier Andrew Small fra tenketanken German Marshall Fund til Nikkei Asia.

Man vet lite om TIP, men det man kan fastslå er at de skal ha flere tusen krigere, og at mange har deltatt i krigen i Syria. Nå har de forlatt Syria, og det rapporteres at de har tilhold i Afghanistan. For et par år siden kunngjorde Al-Qaidas moderorganisasjon (AQC) sin fulle støtte til uighurene og deres regionale Xinjiang-filial Turkestan Islamic Party (TIP). Moskva er også bekymret for en oppblomstring av islamisme i Sentral-Asia, i det tidligere Sovjetunionen.

For å unngå at islamister får kontrollen, må kanskje Kina og Russland øke sikkerheten i området, men det kan skjerpe konfliktnivået.

Kina anklages for folkemord

Xinjiang er den største provinsen i Kina. Den utgjør rundt 1/6 av landets areal. Provinsen er rik på råvarer og er også Kinas port til Sentral-Asia. Under andre verdenskrig proklamerte de en selvstendig stat, Republikken Øst-Turkestan. Man da kommunistene tok makten foretok de massearrestasjoner under anklage av å være «godseiere», spioner eller undergravere, og jord og buskap ble kollektivisert. Under kulturrevolusjonen ble alle moskeer ble stengt. Så begynte myndighetenes folkeforflytning. Det førte til at uighurene kom i mindretall i Xinjiang.

Ifølge FN er minst en million uigurer og andre muslimske minoriteter plassert i leirer. New York Times har lagt ut mer enn 400 sider med lekkede dokumenter fra kinesiske myndigheter. De viser hvordan massefengslingen av uigurer gjennomføres. Kommunistregimet har fått kraftig kritikk for interneringsleirer i Xinjiang. De beskriver dem som frivillige opplæringssentre for å bekjempe ekstremisme og gi mennesker ny kompetanse. Men rapporter forteller en helt annen historie, det går omfattende overvåking, vilkårlige fengslinger og tvangsarbeid.

Menneskerettighetsgruppen The East Turkmenistan National Awakening Movement kan dokumentere 182 interneringsleirer der uigurer blir presset til å gi avkall på sin kultur. Aktivistene forteller at de også har oppdaget 209 mistenkte fengsler og 74 arbeidsleirer.

Mens muslimske regjeringer er tause om overgrepene, grunnet Kinas investeringer, så blir det internasjonale jihadistmiljøet stadig mer høylytt i sin fordømmelse av situasjonen i Xinjiang.

