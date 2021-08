annonse

Russland og Tyskland må opprettholde dialogen selv om de er uenige, sa Angela Merkel da hun kom til Moskva for siste gang som Tysklands forbundskansler.

– Vi har mye å snakke om, sa Merkel og ramset opp en rekke saker, inkludert Talibans maktovertakelse i Afghanistan.

Merkels rådgivere har påpekt at det ikke er tilfeldig at hun er i Russland på årsdagen for giftangrepet som nesten kostet Navalnyj livet.

Amnesty International ba før reisen om at hun igjen kom med en klar oppfordring til Russland og president Vladimir Putin om en åpen og oppriktig gransking av forgiftningen. Navalnyj falt i koma på en flytur fra Sibir til Moskva og ble senere fløyet til Tyskland for behandling. Der besøkte Merkel ham på sykehuset.

Russland har avvist anklagene om at de står bak angrepet, som ble gjort med den russiske nervegiften novitsjok. De har krevd at det føres bevis for anklagene.

Vladimir Putin sa under besøket til Merkel at Tyskland er en av Russlands viktigste partnere i Europa og verden.

– Dette er også takket være vår innsats, sa han til Merkel, som fikk blomster da den russiske presidenten tok imot henne.

Putin og Merkel har holdt kontakt gjennom sistnevntes 16 år som kansler, til tross for et til tider anstrengt forhold. Til høsten er en æra i tysk politikk over når Merkel gir seg som regjeringssjef etter valget.

