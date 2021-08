annonse

annonse

Vil ofre seg for å oppnå «stabilitet og utvikling» i det gjenreiste Islamske emiratet i Afghanistan.

Long War Journal melder at Noor Wali Mehsud, emir og øverste leder for Pakistansk Taliban (Tehrik-e-Taliban Pakistan – TTP), har fornyet sin ed om troskap til afghansk Taliban, og det nyreiste Islamske emiratet i Afghanistan, i en uttalelse publisert på TTPs sosiale medier og hjemmeside.

Mehsud feirer også Talibans «historiske og velsignede seier» og beskriver islamistgruppens ydmykelse av den amerikanskstøttede afghanske regjeringen som en «seier» for «hele den muslimske ummah’en» (den verdensomspennende muslimske nasjonen), og la til at «fremtiden til hele den islamske ummah’en er avhengig av den.»

annonse

Mehsud lover også at hans menn er klare for å ofre seg for å oppnå «stabilitet og utvikling» i det Taliban-kontrollerte Afghanistan.

Gratulasjoner

Mehsud gratulerer spesifikt Talibans øverste leder, «Emiren til de troende», Haibatullah Akhundzada, i tillegg til hans nærmeste medarbeidere. Han navngir spesielt Sirajuddin Haqqani (Det islamske emiratets vise-emir), Muhammad Yaqub Sahib (en annen nestleder) og lederen for den politiske armen til Taliban, Mullah Baradar.

annonse

TTPs emir siterer Det islamske emiratets «store og eksemplariske utholdenhet», som han mener ledet Taliban til seier mot USA: «Som et resultat, etter tjue år, takket være Allah, beseiret vi den store tyrannen i moderne tid [USA] og hans slaver og kronet hele den islamske Ummah og spesielt mujahedin [hellige krigere] og ghazi [drepe vantro] afghanske folk,» skriver Mehsud.

Terrorgrupper

TTP er nært tilknyttet al-Qaida og har et betydelig fotavtrykk inne i Afghanistan. Gruppen utfører også ofte terrorangrep inne i nabolandet Pakistan.

Ifølge terrorekspert Thomas Jocelyn, seniorforsker på tenketanken Foundation for Defense of Democracies, er TTPs operasjoner et eksempel på hvordan de afghanske Taliban lyver om hva som foregår på territorium som den ytterliggående islamistgruppen kontrollerer.

Tidligere denne uken holdt Taliban-talsmann Zabihullah Mujahid sin første pressekonferanse, hvor han lovet «alle verdens land at [Talibans] Afghanistan ikke vil utgjøre noen trussel mot noe land.» Taliban har lenge gjentatt denne påstanden, selv om TTP og andre internasjonale terrorgrupper fortsetter å operere fritt på afghansk jord.

Under blitzovertagelsen av Afghanistan, har afghansk Taliban frigjort tusenvis av fanger, inkludert flere al-Qaida terrorister. Ifølge jihadist-kontoer på sosiale medier ble også mange TTP-medlemmer frigjort. En av dem er Faqir Mohammed, en tidligere TTP-emir.

annonse

Faqir ble tatt til fange av den nå avsatte afghanske regjeringen i 2013. Han ledet tidligere TTP i Pakistans Bajaur-distrikt i årevis. Før han ble fanget, hadde amerikansk etterretning og andre kilder identifisert Faqir som en sentral tilrettelegger for al-Qaida.

TTP har stått bak mange terrorhandlinger – spesielt i Pakistan, men også i andre deler av verden – inkludert den mislykkede bilbombingen 1. mai 2010 på Times Square, i New York City.

I nyere uttalelser har gruppen understreket at jihaden er fokusert på Pakistan. Men TTP bistod også afghansk Taliban med å gjenerobre Afghanistan, og det gjennomfører ofte raid over landegrensene.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474