Som Resett rapporterte tidligere i uken trakk Bydel Alna tillatelsen til SIAN om å holde en markering på Furuset 21. august. Lars Thorsen, som er leder i SIAN, varslet at de ville komme uansett. Nå har også politiet lagt ned forbud. Arrangementet blir flyttet til Kontraskjæret.

«SIAN sitt arrangement med islaminfo førstkommende lørdag flyttes fra Furuset til Kontraskjæret grunnet statsmaktens frykt for islamske tilstander i den islamske enklaven Furuset,» skriver SIAN på sine hjemmesider.

SIAN søkte om å avholde et arrangement på Furuset torg 21. august så tidlig som 21. februar. Bydelen innvilget søknad i vedtak datert 24. juni. Men tirsdag 17. august – fire dager før arrangementet – gjorde bydelen et vedtak om å trekke tilbake SIAN sin standstillatelse.

– Vi har utstrakt erfaring med lemfeldig omgang med lovverket i norske kommuneadministrasjoner. Vår respons var derfor som sedvanlig når funksjonærer eller politikere bryter loven og krenker menneskerettighetene. Vi varslet at vi ville ignorere det lovstridige vedtaket, skriver SIAN.

Men onsdag kveld fikk de muntlig meddelelse om at politiet ville nedlegge forbud mot en stand på Furuset.

– Uten å gi oss innsikt i det anvendte juridiske og faktiske grunnlag for vedtaket, fikk vi frist til kl 22 samme kveld, med å akseptere flytting av arrangementet til Kontraskjæret. Alternativt kunne vi få avholde arrangementet på Furuset etter stortingsvalget, skriver SIAN som hevder avgjørelsen er grunnlovsstridig:

«Politiloven rangerer rettskildehierarkisk under grunnloven og menneskerettsloven. Politiet kan derfor ikke uten videre forby et politisk arrangement med henvisning til §11. Politiloven, grunnloven og menneskerettsloven pålegger politiet å tilrettelegge for og beskytte det arrangementet som de nå har valgt å forby.»

– Med den tilnærmingen til islamproblemet som politiledelsen har benyttet i herværende sak, må det flyttes store budsjettmidler fra underposten «tåregass» til «smultringer». Politiets begrunnelse for vedtaket er at de forventer islamsk atferd. Dette kunne vært en god begrunnelse for å forby motdemonstrasjoner. Politiet går langt i å anerkjenne voldsmuslimens veto, når de i stedet forbyr vårt arrangement, skriver de videre.

SIAN mener politiet «forbyr arrangementet fordi de frykter islamsk atferd».

– Isolert sett er det lett for alle som har kompetanse om muslimenes hemningsløse voldstilbøyelighet, å forstå politiets bekymring. Likevel er det vanskelig å akseptere vedtaket. Dette er en unik situasjon. Vedtaket signaliserer en resignasjon hos politiledelsen som har sammenheng med deres fravær av vilje til bruk av de nødvendige maktmidler, heter der fra SIAN.

Videre:

– Oslopolitikerne har i vedtaks form tidligere erkjent at det er så massive islamproblemer knyttet til byens uintegrerbare muslimer at politikerne nå nekter ubudne gjester å bosette seg i de mest islaminfiserte enklavene.

– Likevel er det SIAN ordføreren behandler som paria. Vi stikker fingeren i verkebyllen som politikerne har skapt. Derfor hater de oss. Derfor pusser de politiet på oss, når vi signaliserer at vi ikke underkaster oss politikernes tyranni.

SIAN skriver videre at når velger å ikke opponere mot politiets vedtak er det etter en «totalvurdering». Det blir markering på Kontraskjæret ved Akershus festning 21. august og en markering på Furuset etter valget i oktober.

«Slik besvarer SIAN myndighetenes subversive tiltak med mer demokrati, mer åpenhet om islamproblemet,» skriver de avslutningsvis.

