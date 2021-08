annonse

annonse

MDG angriper igjen SV i en rekke flere utspill, med forbindelse til den dramatiske klimarapporten fra FN som ble publisert mandag 9. august.

– Lan Marie Berg bruker sterke ord for å antyde at SV – Norges største miljøparti – ikke er et miljøparti, skriver Kari Elisabeth Kaski og Lars Haltbrekken i Dagbladet.

De sier at i politikken er det resultatene som teller. I alle fall er det derfor Kaski og Haltbrekken er politikere.

annonse

– I høst vil vi og SV ikke bare ha regjeringsskifte og en rødgrønn regjering, vi vil også ha ny politikk. Og vi vet at det etter alle solemerker vil være kun ett miljøparti, SV, ved bordet når en skal forhandle ny regjeringsplattform.

Les også: Skattepartiet SV vil flå de rike

SV-toppene skriver videre at hvis Ap og Sp stiller ultimatum på å få fortsette med tut og kjør i oljepolitikken kan de enkelt danne flertall for det. Det blir uten SV, men med Høyre og FrP. Det taper alle på, for klimaet har ikke tid til å vente i fire år til miljøpartiene har vokst seg større.

annonse

– Norge må slutte å lete etter ny olje, slik både MDG og SV går inn for. Det vil forhindre framtidige klimagassutslipp. I tillegg må vi også kutte enormt nå – fra første dag av den nye stortingsperioden.

– SV kommer til å bruke denne valgkampen til å mobilisere for klimahandling og for klimaløsninger. Vi håper så mange som mulig blir med oss. La oss bruke valgkampen til å vinne klimakampen, ikke omvendt.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474