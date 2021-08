annonse

annonse

– Enkelte sier at de ikke vil ha barn.

Ifølge en undersøkelse fra Senter for klimaforskning, Cicero, viser at over 50 prosent av de spurte under 30 år er «ganske eller veldig bekymret» for klimaendringer. De som derimot frykter klimaendringer minst er i aldersgruppen 45 til 59 år, der 30 prosent svarer det samme.

– Det gjør vondt, og jeg blir ei meg, sier Sigrid Hoddevik Losnegård (18), som leder Natur og ungdom i Gloppen, til NRK.

annonse

– Det blir ikke bedre av at vi ikke føler oss hørt, sier hun.

I et leserinnlegg i Avisa Oslo skriver Lene Elisabeth Eide at hun sliter med søvnvansker, og at hun har måttet gå til psykolog, uten å ha fått bukt med angsten.

– Klimaangsten sitter som en vond klump i magen, sier hun.

annonse

Les også: 74 prosent ser ikke på klima som viktigst

Teologisk parallell

Generalsekretær i Kirkens SOS, Lasse Heimdal, forteller om ungdommer som ringer inn fordi de bekymrer seg for klimaet.

– Enkelte sier at de ikke vil ha barn. Noen stiller spørsmålet: Hva er vitsen med utdanning og å satse på livet fremover? Enkelte kjenner på at verden står foran et stup, sier han til Vårt Land.

Prest og samfunnsdebattant Einar Gelius drar en teologisk parallell til klimaaktivistenes forsøk på å «skremme folk til omvendelse».

– Slik kirken har påført folk skam, skyld og frykt, driver miljøbevegelsen med akkurat det samme, sier han.

annonse

– Om det jeg sa ikke var sant, så ville det vært dårlig gjort. Problemet er at det er sant, svarer MDG-leder Une Bastholm på påstanden fra Gelius.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474