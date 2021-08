annonse

Statsminister Erna Solberg (H) og Sp-leder Trygve Slagsvold barket sammen til en spontan debatt om industripolitikk, på en fergekai i Skjersholmane.

– Vi ønsker å bytte ut Frp og Høyre fordi vi mener de tar Norge i feil retning, og så må velgerne ta stilling til det 13. september, sa Vedum da han støtte på statsministeren på fergekaien i Stord kommune i Vestland.

Den spontane debatten fant sted da Vedum skulle om bord i samme ferge som Solberg hoppet av.

Dermed kunne statsministeren gi en kaffekopp og en lefse til sin politiske konkurrent på kaien, med beskjed om at Vedum trenger litt energi hvis han skal si opp EØS-avtalen.

– Velgerne tar nå stilling til hvem som har den beste politikken for å styre landet fremover. Da forsøker vi jo alle å argumentere for vårt standpunkt. Jeg mener at EØS-avtalen er viktig, ikke minst for industri- og næringsutviklingen fremover. Jeg mener at når vi får så store investeringer som vi får i Boliden, når Hydro åpner igjen, så har vi lyktes med vår industri- og næringspolitikk, sa Solberg.

Usikkerhet

De to ble stående og debattere foran kameraene til pressefolkene som følger statsministeren på hennes vestlandstur.

– Selvfølgelig skal vi ha gode avtaler med EU og andre land også, så er vi uenige om vi skal ha et norsk EU-medlemskap eller ikke, sa Vedum.

Solberg mener Senterpartiets politikk vil gi betydelig mer usikkerhet for næringslivet.

Vedum svarte slik:

– Vi har ulike syn på hvordan vi skal utvikle alle deler av landet. Sånn som Kvinnherad har jo opplevd sentraliseringspolitikken med full kraft. Og skal vi klare å få opp ny industri, så må vi også ha levende lokalsamfunn der man har politi, lokal beredskap og de grunnleggende tjenestene, sa Vedum.

