Vi er alle enige om at vannkraft er langt mere effektivt enn vindkraft på land, vannkraft er som vindkraft, fornybar, ren og den forurenser ikke.

Ikke noe land har denne Gudegaven som kan produsere nesten all kraftproduksjonen et land trenger. Alle fornuftige mennesker vil derfor velge vannkraft fordi den har mye større kapasitet enn vindkraft.

Derfor blir vanskelig å forstå hvorfor det er valgt å satse på vindkraft på land i stedet for å videreutvikle vannkraften.

Vannet har den egenskapen at det kan utnyttes igjen og igjen og vannet renner videre – i prinsippet fra det ene kraftverket til det andre og kan drive kraftverk av ulike størrelse på sin vei mot havet.

De fleste store vassdrag i Norge ble bygd ut for ca. 50-60 år siden, mange av de allerede utbygde vassdragene kan utnyttes på en mer effektiv måte i dag eller når de ble bygget. Kraftverkene kan moderniseres, også småkraftverk kan etableres i et større omfang. Naturinngrepene ved en slik oppgradering vil bli minimale, også fordi man kan benytte gamle anleggsveier og tipper.

Studier viser at dette kan gi mellom 22 og 30 milliarder kWt mer kraft, eller like mye som hele Oslo bruker i dag.

Nedbørsmengden vil øke for hvert år og samfunnet vil bli påført mere og mere naturskader. Tar vi vare på disse vannmasser og nyttiggjøre oss av de i eksisterende reguleringsanlegg, kanskje justere opp demninger for enda større mengder vann har vi dempet skadevirkningene samtidig som vi har øket vannbeholdningen.

Når naturressurser skal kommersialiseres oppstår det ofte konflikter, oftest der det blir store naturinngrep. Det vekker sterke følelser og harme både lokalt og nasjonalt, utbygging av vindkraftverk er ikke noe unntak. Konfliktene er ofte et resultat av motsetningene mellom nasjonal politikk for fornybar energi og lokale motstandere som delvis avviser denne politikken. De viser til hvordan vindmøller forstyrrer og skader naturen, dyreliv, skaper støy og visuell forstyrrelse av landskapet og fører til forringelse av eiendomsverdi. Havvind er heller ikke konfliktfritt. Utbyggere må fortsatt ta hensyn til fugleliv, fiskeri og turisttrafikk. Den viktigste utfordringen i dag er at de er dyrere å bygge.

Hva er grunnen til at Norge overser våre naturgitte fortrinn som vil vare til evig tid, og heller satser på vind i en tid der alle prognoser slår fast at vannmengden vil øke, fordi nedbøren vil øke på grunn av klimaendringer? Det er lett å få tunnelsyn på «Det grønne skiftet» og de økonomiske rammebetingelser der skatteregime har tilgodesett vindkraft mere enn vannkraft. Hvis vindkraften hadde hatt samme skatte- og avgiftsvilkår som vannkraften, ville det ikke ha vært noen utbygging i det hele tatt.

Vindkraftutbyggingen seiler derfor under et tvilsomt klimaflagg, det skjer bare fordi at myndighetene subsidierer og gir fordel til vindkraften så mye at bedre og billigere alternativer som enøk og oppgradering av eldre vannkraftverk er blitt mindre lønnsomt og derfor ikke blir realisert.

