annonse

annonse

Det er i det minste som en konspirasjonsteori mediene har forsøkt å omtale hypotesen om at coronaviruset først lekket ut fra et laboratorium.

«WHO mener det er usannsynlig at koronaviruset kommer fra en Wuhan-lab i Kina, men det er likevel stadig flere nordmenn som tror viruset er menneskeskapt,» skriver NTB

– Det som tidligere ble regnet som konspirasjonsteorier, er nå blitt mer allment akseptert, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

annonse

Gjennom pandemien har Norsk koronamonitor fra Opinion spurt 12.000 nordmenn om de tror viruset oppsto naturlig eller om de tror det er menneskeskapt på et laboratorium.

I august sier for første gang under halvparten av befolkningen at de tror viruset oppsto naturlig (49 prosent).

28 prosent svarer at de tror det er menneskeskapt og altså slapp ut av et laboratorium, mens 23 prosent sier de er usikre.

Flest menn

annonse

Nedgangen er merkbar. I mai var det hele 72 prosent som svarte at de trodde viruset oppsto naturlig. Det er først de siste månedene at det etablerte mediene har tatt hypotesene seriøst. I over ett år gjentok de påstander fra det kinesiske kommunistpartiet og WHO om at det var helt usannsynlig at det skulle ha lekket fra Wuhan Institute og Virology.

På sosiale medier som Facebook, YouTube og Twitter kunne man risikere å bli utestengt om man delte artikler hvor denne hypotesen ble undersøkt.

Det er flest menn som tror viruset er menneskeskapt, mens alder i liten grad påvirker fordelingen, ifølge Clausen, som sier at spørreundersøkelsen viser at utdanning spiller en langt større rolle i hvilket syn man har i saken.

– Desto høyere utdanning man har, jo mer tror man viruset oppsto naturlig, sier Clausen.

De med høyest utdanning er altså mest tilbøyelig til å fortsatt tro på det kinesiske kommunistpartiet og de etablerte medienes første versjon av saken.

Les også: Mediene kan lære noe av Resett i «lab-leak saken»

annonse

Men kanskje mest påfallende: Oslos befolkning er de som i størst grad har svelget den insolgte versjonen fra de sosiale mediene, Kina og de etablerte mediene i Vesten.

«Blant Oslos befolkning er det kun 15 prosent som tror at viruset er menneskeskapt,» skriver NTB.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474