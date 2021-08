annonse

Natt til lørdag la en CBS-journalist ut et bilde av en norsk soldat i et fly som holder en baby i armene. Forsvaret bekrefter at bildet er ekte, skriver NTB.

Ifølge NRK bekrefter Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) at bildet er ekte. Han vil ikke si noe mer om saken.

I en Twitter -melding skriver journalisten Christina Ruffini i CBS at bildet er fra et fly som tok av fra flyplassen i Kabul og landet i Tbilisi før det fortsatte til Norge. Ruffini hevder det var mange barn om bord flyet.

NEW: via @alanacbs photos of a flight that left HKIA, landed in Tblisi and then continued on to Norway.

The flight contained a large number of kids… from babies to teens… traveling alone.

This is a Norwegian soldier, cradling an infant en route. @NorwayMFA #Afghanistan pic.twitter.com/vm5BHEfJgF

— Ruffini (@EenaRuffini) August 21, 2021