«Unge, ambisiøse, og selvsikre, men akk så historieløse vestlige politikere.»

Dette var pensjonert oberst Johannes Nytrøens dom over Afghanistan-fadesen.

Den vestlige sivile innsatsen som skulle bygge opp de sivile samfunnsfunksjonene var «naiv og hjelpeløs,» skrev han videre og mente at jo «lengre nord og vest i Europa de sivile «rådgiverne» kom fra, jo mere naive og hjelpeløse fremstod de.» Han mente Vestens unge og ivrige sivile «hjelpere» ble «latterliggjort i smug av afghanerne».

Nytrøen stilte sine militære vestlige kollegaer i kontrast til disse håpløse norske og nordiske sivilistene:

«Da jeg tjenestegjorde i Afghanistan for 11 år siden hadde jeg og mange av mine kollegaer ingen illusjoner om at dette prosjektet ville lykkes. De norske og øvrige militære styrkene løste oppdraget slik politikerne hadde gitt oppdrag om. Og de løste oppdraget godt og effektivt.»

Det oppdraget Nytrøen snakker om handler om å trene og være mentorer for de afghanske sikkerhetsstyrkene. De som nylig kollapset.

Men er det så enkelt som at sivilistene er noen naive naut og de militære offiserene er realistiske? Ikke etter min erfaring. Jeg jobbet på NUPI i perioden 2008-2011 blant annet med et prosjekt finansiert av Forsvarsdepartementet som skulle evaluere den norske innsatsen i Afghanistan og foreslå endringer. Jeg reiste ofte til landet og snakket også med norske offiserer når de kom tilbake til Norge.

Det er riktig som Nytrøen sier at en del av de norske offiserene i fortrolighet uttrykte noe skepsis til hva det var mulig å oppnå når det gjaldt å bygge en militær styrke etter vestlig mønskter, disiplin og hierarki. Men det var gjerne en erkjennelse de først fikk etter å ha vært i Afghanistan noen måneder. Før de dro fra Norge, var naivitieten og optimismen ofte ikke vesentlig mindre enn hos «sivilistene».

Det andre punktet, som også påpekes i kommentarfeltet under artikkelen om Nytrøen i Resett, er at disse offiseren var ytterst tilbakeholdne med å uttrykke sin skepsis oppover i sin egen kommandokjede. Det var en erkjennelse om at det ikke var karrierefremmende å komme med slike «sannheten» fordi det ville forkludre den politiske beskjeden til det norske folk om at dette var et viktig oppdrag med mulighet for suksess.

Jeg har møtt Johannes Nytrøen noen ganger fordi vi begge har vært i Forsvaret i utenlandsoperasjoner og også jobbet i ulike etterretningssammenhenger. Jeg har alltid opplevd ham som en mann som sier i fra, også mens han var i aktiv tjeneste. Slik sett er Nytrøen litt av den gamle skole og dessverre en utøende rase i Forsvaret. Den politiske korrektheten har kommet langt også der.

I tillegg er norske offiserer i økende grad også sivilt utdannet, blant annet innen samfunnsfag, hvor jo den naive innstillingen til nasjons- og statsbyggingsprosjektet i Afghanistan jo ble konseptuelt klekket ut.

Forsvaret vårt har videre blitt et eksperiment i implementering av «mangfold og likestilling», noe som også krever at de ansatte «holder kjeft» om konsekvensene av det likestillingseksperimentet som er politisk bestemt. Og når det først knesettes i en organisasjon at sannheten ikke er ønskelig, men at man snarere ønsker fremsnakking av et ønsket utfall, sprer det seg en fryktkultur og man ender opp med å «tro på sitt eget bullshit», som man sier i USA.

Derfor er det liten grunn til å tro at vi i fremtiden kommer til å ha offiserer som taler sant og er realister som kontrast til de «naive og hjelpeløse» sivilistene som Nytrøen riktig identifiserte. Jeg er redd det fremover blir en like riktig beskrivelse på de menn, og i økende grad kvinner, som nå utgjør vårt politiske korrekte offiserskorps.

Illusjonene er i ferd med å vinne over realismen i Forsvaret også, og det er en prosess som har vært godt på vei de siste 15 år.

