Nordmenn kan få en tredje vaksinedose hvis det er behov for det.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har derimot anmodet land å avstå en tredje dose før vaksineringen i utviklingsland har kommet lenger. Men flere europeiske land går inn for dette.

– Det er kunnskap som avgjør om vi skal ha et tredje stikk. Vi har avtaler om nok vaksiner til at alle kan få et tredje stikk. Hvis det er nødvendig er vi åpne for det, sier statsministeren til VG.

– I første omgang vil vi vurdere å tilby en tredje dose til personer som har nedsatt immunforsvar som følge av sykdom og behandling. Men hvis det viser seg at et tredje stikk er nødvendig for å opprettholde god beskyttelse også for alle eller grupper av vaksinerte, så er vi åpne for det, sier hun.

