Pentagon opplyser at det er tett kontakt mellom amerikanske tjenestefolk på bakken og den lokale Taliban-lederen.

Dette gjør det mulig for amerikanere og afghanere med amerikansk visum å komme seg til flyplassen i Kabul, ifølge nyhetsbyrået AP.

USA sendte tre helikoptre for å redde 169 amerikanere som oppholdt seg ved et hotellet like ved flyplassen, opplyser Pentagon-talsmann John Kirby. De skulle egentlig gå til flyplassen, men der hadde det samlet seg en folkemengde og de fryktet for gruppens sikkerhet.

USA tok kontroll over flyplassen for en uke siden for å evakuere. De har bevisst unngått å bevege seg utenfor for å unngå sammenstøt med Taliban.

