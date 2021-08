annonse

Taliban sier de garanterer kvinners rettigheter innenfor begrensingene i islam og inn under sharia lover. Som i praksis selvfølgelig betyr ingen rettigheter for kvinner.

Bør ikke verdenssamfunnet ta et oppgjør med tankegodset bak denne ideologien, altså koranen?

Nei, mener de politisk korrekte, og svarer ofte med «det er ikke alle muslimer …». De vil ikke kritisere tankegodset fordi da blir mange muslimer lei seg, dette av den grunn at det ikke er alle muslimer som tolker koranen slik eksempelvis Taliban tolker den.

Selvfølgelig ikke! Det finnes mange snille muslimer, men jeg skjønner ikke at man ikke kan kritisere tankegodset av den grunn? Rart at så mange ikke ser forskjellen på å kritisere ideologier/ religioner med å kritisere mennesker, det finnes mange snille kommunister også, skal man av den grunn la være å kritisere kommunismen?

Hva med opplysningstiden på 1700- tallet når kristendommen ble kritisert, jeg kan ikke forstå vi hadde så mange idioter den gang som sa «det er ikke alle kristne …» og således av den grunn ikke ville være med på å kritisere kristendommen. Hadde feigingene den gang vært så mange og så feige som dagens feiginger så hadde nok kristendommen aldri blitt sekularisert, for å si det sånn.

Jeg hører Jonas Gahr Støre snakke så mye om å ta et oppgjør med tankegodset bak 22. Juli, og hentyder til holdningene til FrP??? Har noen i FrP støttet ABBs handlinger? Nei, selvfølgelig ikke, men finnes det en annen logisk forklaring på utspillene til Støre, kan eksempelvis det å mene at man bør begrense innvandringen føre til at noen andre vil drepe 77 uskyldige mennesker? Eventuelt, om det å være islamkritisk kan føre til at noen andre dreper uskyldige mennesker, hvorfor hører jeg da ingen si «det er ikke alle FrPere …»

Jeg må si jeg synes det er veldig rart at en manns handling kan knyttes til et politisk parti, mens hundretusener av Jihad ister ikke kan knyttes til islam, dette når de alle hevder dette er Allahs vilje og de gjør bare slik det står skrevet i koranen?

