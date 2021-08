annonse

Dystre tall for USAs president Joe Biden etter meningsmåling fra Rasmussen Reports.

«Hvem er sjefen? De fleste velgerne mener det ikke er Joe Biden», skriver meningsmåleren.

Velgerne mener president Joe Biden er uegnet psykisk og psykisk til å gjøre jobben sin, og mistenker at Det hvite hus blir styrt av andre.

Målingen kommer i en periode der Biden har vært under massivt press etter at Taliban overtok styringen i Afghanistan på noen få uker.

En ny nasjonal telefon- og onlineundersøkelse fra Rsmussen viser at bare 39% av amerikanske velgere tror at Biden virkelig gjør jobben som president – det er ned fra 47% i mars. Et flertall av velgerne (51%) sier nå at andre tar beslutninger for Biden bak kulissene. Ytterligere 10% er ikke sikre.

Rasmussen har lagt ut målingen på sin twitter-profil der de skriver følgende etter å ha lagt ved skjermbilde av resultatet:

– Vel, dette var interresant. Velgerne har talt.

Well that was interesting. The voters have also spoken

Latterliggjorde Biden

Taliban har tatt over maken i Afghanistan, noe som blir sett på som et stort nederlag for den amerikanske presidenten.

Flere av Bidens støttespillere i den amerikanske pressen har kritisert 78-åringen for sin håndtering.

Terrororganisasjon hånet også Joe Biden ved å legge ut et bilde på sosiale medier der de spiste iskrem. Biden har blitt latterliggjort flere ganger for sin iskrem-spising når han har besøkt diverse steder i USA.

Taliban Troll Biden On Twitter By Posing With Ice Cream

