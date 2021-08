annonse

Erna Solberg flagger at Høyre vil bruke sin tyngde i regjeringen for å fortsette. Ap og Sp har heller ingen planer om stans.

Selv om gammelmedia har store oppslag der den ene etter den andre fremmer krav om stans og innføring av grønne løsninger, gjenspeiler det ikke flertallet, verken i folket eller på Stortinget. De største partiene Ap, H, Sp og Frp har ikke tenkt å skru igjen oljekranen.

Staten er helt avhengig av olje, hvis ikke må den kutte tyve prosent av utgiftene. Norsk olje og gass skriver at staten har tjent over 14 000 milliarder kroner på norsk olje- og gassvirksomhet, men fortsatt er det rundt 45 prosent igjen. Vi trenger energi, det som er utprøvd og tilgjengelig er olje og gass. Imens kan man eksperimentere med alternative løsninger. Men det er noe som ligger i fremtiden.

Men vi har politikere og klimaforskere som hevder at norsk oljeindustri er ulønnsom, og at investeringer kan gå tapt.

– Skal vi løse klimakrisa må vi slutte med olje, kull og gass, og sammen skape en ny, grønn og trygg fremtid vi kan glede oss til, sier Lan Marie Berg fra MDG. Hun påstår at de andre politikerne lar seg diktere av oljelobbyen:

– Likevel er viljen til å utfordre oljebransjen ikke-eksisterende hos de store partiene, der både politikere og rådgivere stadig bytter jobber mellom politikk og oljelobby. Den mektige oljelobbyen bruker enorme summer hvert år på å påvirke opinionen, og naturligvis på å legge press på våre politikere.

Den tidligere byråden i Oslo tror at det kommer finanskriser på grunn av investeringer i olje og gass. Hun mener de vil ende opp som tap på grunn av en virkningsfull klimapolitikk. SVs finanspolitisk talsperson, Kari Elisabeth Kaski, sier at regjeringens oljepolitikk er utdatert og gammeldags og risikerer å bli en utgiftsbombe for fellesskapet.

– Norge taper, økonomisk og moralsk, om vi skal være det siste landet som tar inn over oss all tilgjengelig kunnskap om klimaendringene og fossil energi. Nå er det på tide å gjøre Norge grønt, skriver hun i Agenda magasin. Kaski sitter i Finanskomiteen på Stortinget og sier at at vi må slutte med olje:

– Skal vi nå Parisavtalens mål om å begrense den globale oppvarminga til 1,5 grader, som er ille nok, så kan vi ikke bygge ut noen nye olje- eller gassfelt, eller kullkraftverk. Punktum.

Men Kaski synes de andre politikerne er mer opptatt av olje, og at de også gir skattelette for leting. Hun frykter at det kan utløse utbygginger av ulønnsomme oljefelt.

Forsker ved Cicero senter for klimaforskning, Bård Lahn, tror at oljeinvesteringer kan bremse utbygging av fornybar energi.

– Når du holder oljeaktiviteten høy, og oljen er lønnsom, er det vanskelig å få verftene vekk fra å levere til oljebransjen og heller til fornybart. Så lenge oppdragene fra oljeindustrien står i kø og ordrebøkene er fulle, tar omstillingen lengre tid, sier han, og legger til:

– Den viser at det på lang sikt har små økonomiske konsekvenser å slutte med oljeleting. Men for enkelte arbeidstakere og områder hvor oljen er viktig, vil det få konsekvenser på kort sikt. Klimaforskeren hevder videre at oljeetterspørselen vil falle på grunn av overgangen til fornybar energi, uansett hva man gjør politisk.

– Men jeg tror mange politikere frykter de får skylda for hele nedgangen hvis de gjør vilkårene vanskeligere for oljebransjen. Jeg har ikke noe problem med å se at det er vanskelig. Politikerne vet at de potensielt går glipp av store inntekter til statskassa hvis de slutter med oljeleting og frasier seg sjansen til å finne nye store oljefelt.

Lars Haltbrekken fra SV sier at Norge må bli verdensledende på produksjon av havvind.

– Vi kan bruke elektrifiseringen som en motor i arbeidet for å utvikle havvindproduksjon, betalt av oljeselskapene, mener han, og legger til:

– Skal vi klare å nå klimamålene våre kan vi ikke la oljeselskapene gå fri i klimakampen.

Haltbrekken tror også at oljeprisen vil falle på grunn av klimapolitikken. Han sier at hvis vi fortsetter å lete etter olje og gass nå, risikerer vi å skape store utgiftsbomber under velferdsstaten.

Det er valg om noen uker, men det ser ikke ut til at vi ser sluttstreken på det norske oljeeventyret. Hvis vi slutter med olje, så forsvinner også landets inntekter. Da kan vi ikke fortsette å være verdensmester i bistand eller dele ut penger til miljøorganisasjoner. Vi må bruke øksen på budsjettet, det vil resultere i en kraftig reduksjon av offentlig sektor og velferdstjenester. Vi kan øke skattene, slik som SV vil, men det er ikke så mye mer hente der. Skatter og avgifter er allerede for høye, og det selv med store oljeinntekter.

Fra et liberalistisk synspunkt kunne det ha vært ønskelig å stenge oljekranen for å slanke offentlig sektor. Da ville nok mange klimaforskere og SV- og MDG-velgere bli tvunget ut i ærlig arbeid.

